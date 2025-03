Pedro Ishi e secretários discutem melhorias para os agricultores

O prefeito Pedro Ishi discutiu melhorias para o setor rural durante reunião com agricultores realizada na tarde da última terça-feira (11/03), na Associação Fukuhaku, referência para os produtores da região de Palmeiras, que fica localizada no bairro Vila Ipelândia. Na ocasião, ele esteve acompanhado pelos secretários municipais Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana) e Francisco Balbino (Segurança Cidadã). O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, também compareceu à atividade.

O objetivo do encontro, que contou com a participação do vice-presidente da Associação Fukuhaku, Noboru Fujita, foi reforçar a intenção da Prefeitura de Suzano de valorizar a produção local ao incentivar o trabalho dos agricultores. Dessa maneira, eles podem ter uma participação cada vez mais efetiva na oferta de alimentos no âmbito municipal, diminuindo assim o custo dos produtos para os consumidores. O prefeito conversou com os presentes sobre o objetivo de colaborar com os avanços em relação ao fortalecimento do cooperativismo a partir das parceiras com instituições financeiras, o apoio para a certificação da produção por meio do Selo de Inspeção Municipal (SIM) e as perspectivas para organização de futuras festas voltadas à agricultura, para trazer mais investimentos para o setor.

“Queremos estar cada vez mais próximos dos agricultores para ouvir suas demandas e entender de que forma podemos desenvolver uma atuação em conjunto”, disse o chefe do Executivo municipal, que aproveitou a ocasião para lembrar das obras destinadas à região de Palmeiras, que garantirão mais qualidade de vida aos agricultores, como o Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24 horas e a nova Base da Guarda Civil Municipal (GCM).

O diálogo com os produtores repercutiu a reunião que foi realizada na sede da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, em fevereiro, no centro da capital paulista, quando o prefeito esteve com o titular da pasta estadual, Guilherme Piai Filizzola, para solicitar a inclusão do município em programas estaduais voltados ao setor agrícola, além da destinação de recursos para fortalecer a produção local.

Também no mês passado, Suzano entregou ao Estado um relatório fotográfico detalhado sobre a Casa da Agricultura de Suzano, localizada na rua Abdo Rachid, no centro, evidenciando a necessidade de reformas e modernizações. O documento trouxe um panorama das estruturas atuais, destacando pontos que precisam de reparos e adequações para aprimorar o atendimento aos produtores rurais. A proposta é que, com essa avaliação, o governo de São Paulo possa viabilizar investimentos para revitalizar o local, garantindo um ambiente mais funcional e adequado para o suporte técnico e administrativo aos agricultores do município.