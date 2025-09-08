Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 08 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Pedro Ishi e secretários lamentam morte de ex-servidor municipal

Everton Luís dos Santos, de 42 anos, morreu após tentar separar uma briga de casal

08 setembro 2025 - 19h16Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Everton Luís dos Santos, de 42 anos, morreu após tentar separar uma briga de casalEverton Luís dos Santos, de 42 anos, morreu após tentar separar uma briga de casal - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, lamentou a morte de Everton Luís dos Santos, de 42 anos, ex-servidor público da Prefeitura que morreu neste domingo (8), após tentar separar uma briga de casal no Jardim Dona Benta.

"Recebi com pesar a notícia do falecimento de Everton, que integrou a equipe da Administração Municipal e realizou um grande trabalho, sempre contribuindo de forma dedicada para a nossa gestão", escreveu o prefeito, antes de desejar sentimentos à família e amigos.

Everton trabalhava na SPTrans há cerca de um ano e estava no 8º semestre da faculdade de Direito.

César Braga e Cintia Lira também lamentam

O controlador geral de Suzano, César Braga, e a secretaria de Administração, Cintia Lira, também lamentaram a morte de Everton. Como o DS noticiou, César era amigo próximo da vítima.

"Há duas semanas você me fez uma visita e falávamos sobre os próximos passos da nossa jornada. Uma mente inquieta, brilhante, cheio de vida, resenhas o tempo inteiro. Quis o destino que sua passagem fosse marcada por aquilo que você sempre lutou, defendendo os mais fracos, enfrentando injustiças. Você fez a diferença, combateu o bom combate. Vai em paz, com a certeza da missão cumprida", escreveu o controlador.

Everton trabalhou na área da Segurança do Trabalho na Prefeitura, setor de responsabilidade da secretaria de Administração, chefiada por Cintia Lira. "Recebi com tristeza a notícia do falecimento do Everton, que fez parte da equipe e contribuiu com seu trabalho em nossa cidade, sempre sendo sinônimo de comprometimento, gentileza e respeito no ambiente de trabalho", escreveu a chefe da pasta.