Pedro Ishi e secretários lamentam morte de ex-servidor municipal

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, lamentou a morte de Everton Luís dos Santos, de 42 anos, ex-servidor público da Prefeitura que morreu neste domingo (8), após tentar separar uma briga de casal no Jardim Dona Benta.

"Recebi com pesar a notícia do falecimento de Everton, que integrou a equipe da Administração Municipal e realizou um grande trabalho, sempre contribuindo de forma dedicada para a nossa gestão", escreveu o prefeito, antes de desejar sentimentos à família e amigos.

Everton trabalhava na SPTrans há cerca de um ano e estava no 8º semestre da faculdade de Direito.

César Braga e Cintia Lira também lamentam

O controlador geral de Suzano, César Braga, e a secretaria de Administração, Cintia Lira, também lamentaram a morte de Everton. Como o DS noticiou, César era amigo próximo da vítima.

"Há duas semanas você me fez uma visita e falávamos sobre os próximos passos da nossa jornada. Uma mente inquieta, brilhante, cheio de vida, resenhas o tempo inteiro. Quis o destino que sua passagem fosse marcada por aquilo que você sempre lutou, defendendo os mais fracos, enfrentando injustiças. Você fez a diferença, combateu o bom combate. Vai em paz, com a certeza da missão cumprida", escreveu o controlador.

Everton trabalhou na área da Segurança do Trabalho na Prefeitura, setor de responsabilidade da secretaria de Administração, chefiada por Cintia Lira. "Recebi com tristeza a notícia do falecimento do Everton, que fez parte da equipe e contribuiu com seu trabalho em nossa cidade, sempre sendo sinônimo de comprometimento, gentileza e respeito no ambiente de trabalho", escreveu a chefe da pasta.