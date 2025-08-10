Pedro Ishi faz balanço de seis meses e fala sobre finanças de Suzano

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, fez um balanço dos primeiros seis meses de sua gestão à frente da administração municipal, destacando o avanço de obras, entregas e trabalhos feitos na Saúde, Educação e Trânsito. O chefe do Executivo municipal participou do DS Entrevista nesta segunda-feira (4).

Pedro Ishi disse que o primeiro semestre foi de “dedicação e trabalho”, começando com a reunião de planejamento com todas as secretarias, ainda na primeira semana de janeiro.

“Estamos avançando. Entregamos um Centro Cultural em Palmeiras, fizemos a reforma de algumas unidades, conseguimos fazer um convênio importante no esporte para as crianças, entregamos uniformes e kits escolares, contratamos novos profissionais, tivemos importantes intervenções na área da Saúde com mais de 1,3 milhão de procedimentos, conseguimos garantir efetivação da Alça do Rodoanel, tivemos um recurso importante da Sabesp que vai ser investido até 2029 no saneamento”, disse o prefeito.

No trânsito, Pedro Ishi destacou a pintura e sinalização de diversas ruas, além de pavimentação. Na Educação, o destaque foi a palestra de Mario Sergio Cortella no retorno do recesso escolar. O prefeito também citou entregas de kits e uniformes escolares. “Foram muitas intervenções, bastante coisa que aconteceu ao longo desses seis meses. Estou muito feliz e temos muito trabalho pela frente”, finalizou o prefeito no balanço.

Finanças

Além de realizar um balanço semestral, Pedro Ishi falou sobre a situação financeira da cidade de Suzano. O tarifaço de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, preocupa o município.

No mês passado, o prefeito decretou contingenciamento de gastos por conta de uma diminuição na arrecadação do primeiro quadrimestre, o que deve ocorrer até o fim do ano.

“Toda questão de economia macro influencia a administração pública no âmbito municipal. Quando tem baixa no petróleo, problema de guerra, tudo afeta a questão econômica de um país e consequentemente os municípios. Querendo ou não, tudo afeta. Temos receitas oriundas dos Governos Federal e Estadual. Ficamos muito preocupados de como o país vai reagir economicamente”, disse o prefeito sobre o tarifaço do presidente estadunidense.

Finanças

O DS noticiou, no dia 18 de julho, o decreto de contingenciamento de gastos da Prefeitura de Suzano. O prefeito explicou que a decisão acontece para garantir equilíbrio às contas públicas.

“O prefeito, junto com as secretarias, faz um decreto que contingencia tudo aquilo que são despesas secundárias e terciárias. Despesas que, naquele momento, algumas delas não estão empenhadas ou não são prioridades. E aí deixamos em um segundo plano. Fizemos o decreto para nos equilibrarmos nas contas públicas e chegarmos muito bem no ano que vem. E é aquilo: responsabilidade com o dinheiro público”, falou.No decreto está prevista a revisão de diversos contratos e convênios que a Prefeitura assinou, o que deve ser feito pela Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária.

“São contratos e convênios de todos os tipos, o que não for prioridade, que é secundário ou terciário, vamos rever isso nos contratos, e aí fazemos ou não a intervenção. De repente é uma obra que não é prioridade no momento, damos uma segurada e aguardamos o momento econômico do país para vermos o próximo passo. Se é uma prioridade, como algumas atividades da cidade, damos sequência”, continuou.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, os repasses da cidade têm caído e “alguns não têm chegado”, o que é visto com preocupação. A falta de repasses, de acordo com o prefeito, atrapalha o calendário de obras e entregas da Prefeitura. “A partir do momento que melhora a economia, colocamos mais recursos, medimos mais atividade e isso acaba se equilibrando no final. Por isso é importante termos essa responsabilidade para encerrar o ano bem, da mesma forma que iniciamos o ano”, finalizou Pedro Ishi.