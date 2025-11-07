Pedro Ishi inaugura 5º Ecoponto e anuncia Centro Olímpico no Badra

O bairro Cidade Miguel Badra ganhará um Centro Olímpico, equipamento destinado ao esporte e cultura, segundo o prefeito de Suzano, Pedro Ishi. O anúncio aconteceu durante a inauguração do Ecoponto José Limeira de Freitas, nesta quinta-feira (06). É o 5º em Suzano.

A obra faz parte do plano municipal de ampliação da coleta seletiva e do manejo sustentável de resíduos sólidos, que prevê a instalação de 14 ecopontos até 2034. A implantação foi viabilizada por meio de Parceria Público-Privada (PPP) com a concessionária Renova Suzano, responsável pela operação e manutenção dos ecopontos na cidade.

“Em alguns dias daremos início a pedra fundamental do nosso centro olímpico aqui na região do Miguel Badra. A instalação deste equipamento será muito importante para o esporte e cultura”, destacou.

O prefeito também reforçou uma contrapartida com a empresa Mediterrânea, que prevê uma praça ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, com a construção de uma piscina pública para atividades voltadas à terceira idade e às crianças. Além disso, está previsto recapeamento, limpeza de rios e uma a Escola do Campo da União.

Outras regiões também serão contempladas com obras. No Monte Cristo, a municipalidade recebeu autorização para a conclusão da limpeza por parte do Governo do estado do Rio Guaió.

Além disso, Ishi cravou para os próximos dias a entrega das obras da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) de Suzano e destacou tratativas em Brasília para projetos habitacionais, também para a região de Monte Cristo.

Já na região de Palmeiras, estão previstas obras de pavimentação, instalação de câmeras de segurança e a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas.

“Em Altenópolis também temos a obra de recapeamento e vamos fazer a entrega de títulos de moradia para aquela região. Além de um projeto para criar uma reurbanização na área do Jardim Gardênia e da Gleba”.

O prefeito também citou avanços para a Vila Amorim, com uma creche na Vila Urupês, obras nas ruas Jeca Tatu, Tupinambá, Ipês e uma UBS no Parque do Colégio.

Ecoponto José Limeira de Freitas

O ecoponto da Cidade Miguel Badra, que recebeu o nome José Limeira de Freitas em homenagem a um dos primeiros moradores do bairro, reforça a coleta seletiva no município ao se integrar às quatro unidades já existentes, nos bairro Parque Maria Helena, Vila Figueira, Jardim Dona Benta e Cidade Boa Vista.

“Aqui era um local onde tinha uma montanha de resíduos inertes, agora com o ecoponto, vamos trazer uma educação ambiental para a população”, destacou Ishi.

O espaço localizado na esquina da rua do Progresso com a rua Olavo Bianchi da Rocha poderá receber, entre segunda e sexta-feira, das 8 às 17 horas, e no sábado, das 8 horas ao meio-dia, materiais como madeira, entulho, rejeitos, gesso, vidro, resíduos da construção civil, móveis, eletroeletrônicos, resíduos de poda e jardinagem, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias. A unidade conta com quatro caçambas.

O prefeito reforçou que o município deve chegar a 14 ecopontos até 2034, ampliando o acesso da população ao descarte ambientalmente correto.

“Essa é uma política importante que reafirma o nosso compromisso com uma cidade mais saudável e sustentável”, finalizou Ishi.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Suzano, Artur Takayama; da líder ambiental da Renova, Lidiane Cabral; o filho do homenageado, Jefferson Figueiredo de Freitas; além de outros vereadores e secretários.

Também estiveram o vice-presidente, vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; os vereadores Adilson de Lima Franco, o Horse; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; André Dias Dourado; e José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira.

Além deles, participaram também os secretários Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Francisco Balbino (Segurança Cidadã), Alex Santos (Governo), Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e César Braga (Controladoria).

Próximo ecoponto de Suzano deve ser na região norte da cidade

<CW-55>A região norte de Suzano, entre os bairros Jardim Revista, Jardim Gardênia e Jardim Varan, deve ser o próximo local a receber um ecoponto, lugar destinado para o descarte correto de materiais inservíveis. Anúncio foi feito durante a inauguração do ecoponto José Limeira de Freitas, no Cidade Miguel Badra, nesta quinta-feira (06).

“Também podemos e devemos esperar um ecoponto na região de Palmeiras, muito importante por se tratar de uma região de manancial”, destacou o prefeito de Suzano, Pedro Ishi.

Na ocasião, o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que, somente neste ano, a cidade já coletou mais de sete toneladas de materiais. “É gradativo que o suzanense vem adotando o ecoponto como uma forma de descarte regular. Isso traz ganhos importantes, inclusive na economicidade, porque conseguimos produzir mais gastando menos”.

Além dos ecopontos, que devem chegar a 14 unidades até 2034, Suzano vem investindo em causas sustentáveis, como no plantio de mudas, a criação de uma escola de educação ambiental e projetos voltados à causa animal e arborização urbana. “Já ultrapassamos a meta de 1,5 mil mudas plantadas neste ano”, comentou Ishi.

“Temos trabalhado muito em parceria com a Secretaria de Educação, incentivando as novas gerações a levarem para casa o conhecimento sobre a importância de descartar corretamente”, completou Chiang.

Entre os projetos estruturais, Ishi citou a usina de transformação de lixo em gás, que será instalada no Jardim Leblon. O equipamento terá capacidade para processar cerca de 300 toneladas de resíduos por dia, o dobro da geração atual de Suzano, de 150 toneladas, e deve produzir biometano para abastecer ônibus e caminhões. “Agora começa a fase de experimentação das máquinas que vão para a usina”. Suzano integra o programa Município VerdeAzul e busca ampliar sua pontuação. “O selo VerdeAzul mostra que estamos trilhando um caminho certo. Nosso objetivo é manter e elevar nossa nota, com políticas públicas que unem sustentabilidade e qualidade de vida para os suzanenses”, finalizou.