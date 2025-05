Pedro Ishi manda abrir processo e afasta GCM envolvido na morte de motorista

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, manifestou profundo pesar e solidariedade em nome da Prefeitura diante do incidente ocorrido neste domingo (18). O episódio envolve um Guarda Civil Municipal (GCM), fora do horário de serviço, suspeito de matar um motorista a tiros após uma briga de trânsito. Na tarde desta segunda-feira (19) o prefeito publicou um vídeo em suas redes sociais lamentando o ocorrido e colocando toda a estrutura da Prefeitura à disposição dos familiares da vítima.

Segundo Pedro Ishi, a GCM já instaurou um processo administrativo para apurar os fatos e foi determinado o afastamento imediato do setor envolvido. “Esse tipo de comportamento não condiz com os princípios e a conduta da nossa Guarda Civil Municipal, que repudia veementemente qualquer ação dessa natureza. A GCM de Suzano é composta por mais de 210 agentes capacitados, treinados para proteger a população e combater qualquer forma de violência em nossa cidade”, disse.

Em sua publicação, o prefeito esclareceu que a arma utilizada era de uso particular do agente e que ele agiu em caráter pessoal, não estando em serviço no momento ocorrido. Segundo publicado, todos os integrantes da GCM passam por um rigoroso treinamento técnico e psicológico, com avaliações periódicas e capacitação no uso de armamentos, visando sempre o preparo e o equilíbrio no exercício da função.

Pedro Ishi afirma que a Prefeitura está em contato constante com a Delegacia responsável para garantir que todos os fatos sejam devidamente apurados. “Reforçamos que este caso, embora grave, é isolado e não representa os valores da nossa corporação. Seguiremos acompanhando de perto o andamento das investigações, em conjunto com as autoridades competentes, para que a justiça seja feita”, enfatizou. O prefeito ainda destacou que: “mais uma vez, colocamos toda a estrutura da Prefeitura à disposição dos familiares e reafirmamos nosso compromisso com o trabalho sério que é realizado em Suzano”.