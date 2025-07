Pedro Ishi oficializa yakisoba como 1º patrimônio imaterial de Suzano

O prefeito Pedro Ishi oficializou o yakisoba como o primeiro patrimônio imaterial de Suzano durante a 38ª Festa da Cerejeira, que foi realizada neste fim de semana, na Associação Cultural Suzanense Bunkyo, localizada na região central. O documento que consolida o tombamento do prato oriental foi apresentado ao público presente na abertura do evento, sábado à noite (05/07).

A cerimônia contou com as presenças da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Débora Raffoul Ishi; do ex-prefeito de Suzano e secretário do Verde e do Meio da cidade de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; da ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; e do presidente da Câmara Municipal, vereador Artur Takayama. Todas as autoridades enalteceram o processo que garantiu o reconhecimento do valor histórico do yakisoba, que faz jus à sua importância para a identidade cultural do município e pela tradição nas festividades locais.

O tombamento já havia sido aprovado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac) no dia 27 de março deste ano e agora foi anunciado com todas as honrarias nesta festa tão simbólica para a história da cidade. A conquista foi celebrada pela direção do Bunkyo, conduzida pelo presidente Reinaldo Katsumata, e pelo cônsul-geral do Japão no Brasil, Toru Shimizu, que prestigiou o evento.

A relação do yakisoba com a história de Suzano foi devidamente comprovada com as pesquisas realizadas pelo Compac, a partir de uma indicação do diretor de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Minoru Harada, quando era presidente da Comissão do Centenário da Imigração Japonesa, ainda no ano de 2022.

Os estudos desencadeados a partir de então, com o trabalho dos ex-presidentes e do atual, Renan de Lima Franco, junto à pesquisadora Katherine Tanimura e toda a equipe do conselho, constataram que o prato remonta à influência da comunidade nipônica desde o início do século XX.

Agora, o yakisoba se une aos outros três patrimônios já tombados em Suzano. Todos eles valorizam diferentes aspectos do desenvolvimento do município, incluindo a influência da cultura oriental, a produção no campo e a emancipação político-administrativa. Neste sentido, estiveram nessa lista de bens tombados a Academia de Judô Terazaki, localizada na rua Tokuzo Terazaki, 25, na Vila Urupês; o conjunto histórico da Fazenda Sertão, localizada no sul do município; e o primeiro Paço Municipal, localizado na rua Campos Salles, 601, no centro, onde está sediado atualmente o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O presidente do Compac declarou que o reconhecimento do yakisoba como patrimônio imaterial é um marco histórico para a cidade. “O yakissoba de Suzano representa mais do que um prato. Ele carrega memórias, histórias e uma cultura de resistência”, afirmou Renan de Lima Franco.

O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi frisou que a aprovação do tombamento comprova o papel do yakisoba na cultura e na identidade da cidade. “Fico muito feliz de ver isso acontecer, pois estamos falando de um prato bastante popular em Suzano”, pontuou Ashiuchi.

Pedro Ishi destacou que Suzano tem uma relação profunda com a cultura japonesa, e o yakissoba é um símbolo dessa ligação. “Essa decisão reforça nosso compromisso com a valorização da nossa história e das nossas tradições. É uma honra poder oficializar esse tombamento numa noite especial como essa, repleta de cultura, tradição e emoção. A festa valoriza os laços da cultura japonesa com nossa cidade”.