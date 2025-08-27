Pedro Ishi participa da abertura do Congresso Estadual de Municípios em São Paulo

O prefeito Pedro Ishi participou nesta terça-feira (26/08) da abertura do Congresso Estadual de Municípios, realizado pela primeira vez na capital paulista, na Mercado Livre Arena Pacaembu. O encontro, que reuniu grandes lideranças políticas do Estado e do País, foi marcado por debates sobre políticas públicas, apresentação de novas tecnologias e oportunidades de intercâmbio entre cidades para ampliar as soluções voltadas à população.

O congresso, tradicionalmente realizado na cidade de Campos do Jordão, foi sediado pela primeira vez em São Paulo, em parceria com a prefeitura da capital. A proposta é ampliar o alcance do evento e possibilitar que ainda mais prefeitos e gestores municipais participem das atividades.

Além das discussões, o congresso também abriu espaço para a apresentação de tecnologias voltadas ao serviço público, como sistemas de gestão digital, iniciativas de cidades inteligentes e projetos sustentáveis que podem reduzir custos e aumentar a eficiência das prefeituras.

A solenidade contou com a presença do ex-presidente da República, Michel Temer, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do vice-governador Felício Ramuth, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, do prefeito da capital, Ricardo Nunes, do secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e do presidente da Associação Paulista dos Municípios (APM), Fred Guidoni.

Para Ashiuchi, a realização do congresso em São Paulo reforça a importância de unir forças entre os municípios para enfrentar os desafios comuns. “A gestão pública exige inovação e cooperação. Quando prefeitos e secretários se encontram, compartilham experiências e criam soluções conjuntas. Fico muito feliz em ver Suzano presente neste momento, representada pelo prefeito Pedro Ishi, pois sei que a cidade tem grande potencial de avançar com as boas práticas apresentadas aqui”, destacou o secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo.

Segundo o prefeito Pedro Ishi, a participação de Suzano no Congresso é fundamental para que a cidade se mantenha atualizada com relação às práticas mais modernas de gestão pública. “Eventos como esse são uma oportunidade única de conhecer novas tecnologias e projetos que estão transformando as cidades. Nosso objetivo é trazer ideias e soluções que possam ser aplicadas em Suzano, sempre em benefício da nossa população. Além disso, é um espaço de diálogo e aproximação com outras prefeituras, permitindo um intercâmbio que fortalece o municipalismo”, afirmou o chefe do Poder Executivo suzanense.