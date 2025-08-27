Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 26/08/2025
Cidades

Pedro Ishi participa da abertura do Congresso Estadual de Municípios em São Paulo

Pedro Ishi destacou importância da troca de experiências para melhorar os serviços públicos em evento que reuniu autoridades de todo o Brasil

26 agosto 2025 - 22h04Por de Suzano
Pedro Ishi participa da abertura do Congresso Estadual de Municípios em São PauloPedro Ishi participa da abertura do Congresso Estadual de Municípios em São Paulo - (Foto: Mauricio Sordili/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi participou nesta terça-feira (26/08) da abertura do Congresso Estadual de Municípios, realizado pela primeira vez na capital paulista, na Mercado Livre Arena Pacaembu. O encontro, que reuniu grandes lideranças políticas do Estado e do País, foi marcado por debates sobre políticas públicas, apresentação de novas tecnologias e oportunidades de intercâmbio entre cidades para ampliar as soluções voltadas à população.

O congresso, tradicionalmente realizado na cidade de Campos do Jordão, foi sediado pela primeira vez em São Paulo, em parceria com a prefeitura da capital. A proposta é ampliar o alcance do evento e possibilitar que ainda mais prefeitos e gestores municipais participem das atividades.

Além das discussões, o congresso também abriu espaço para a apresentação de tecnologias voltadas ao serviço público, como sistemas de gestão digital, iniciativas de cidades inteligentes e projetos sustentáveis que podem reduzir custos e aumentar a eficiência das prefeituras.

A solenidade contou com a presença do ex-presidente da República, Michel Temer, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do vice-governador Felício Ramuth, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, do prefeito da capital, Ricardo Nunes, do secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e do presidente da Associação Paulista dos Municípios (APM), Fred Guidoni.

Para Ashiuchi, a realização do congresso em São Paulo reforça a importância de unir forças entre os municípios para enfrentar os desafios comuns. “A gestão pública exige inovação e cooperação. Quando prefeitos e secretários se encontram, compartilham experiências e criam soluções conjuntas. Fico muito feliz em ver Suzano presente neste momento, representada pelo prefeito Pedro Ishi, pois sei que a cidade tem grande potencial de avançar com as boas práticas apresentadas aqui”, destacou o secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo.

Segundo o prefeito Pedro Ishi, a participação de Suzano no Congresso é fundamental para que a cidade se mantenha atualizada com relação às práticas mais modernas de gestão pública. “Eventos como esse são uma oportunidade única de conhecer novas tecnologias e projetos que estão transformando as cidades. Nosso objetivo é trazer ideias e soluções que possam ser aplicadas em Suzano, sempre em benefício da nossa população. Além disso, é um espaço de diálogo e aproximação com outras prefeituras, permitindo um intercâmbio que fortalece o municipalismo”, afirmou o chefe do Poder Executivo suzanense.