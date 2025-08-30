Pedro Ishi participa de congresso estadual e busca soluções sustentáveis para Suzano

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou na manhã desta quinta-feira (28/08) do 67º Congresso Estadual de Municípios, promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM). Realizado no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, o encontro reuniu lideranças do setor público e especialistas para debater caminhos rumo a um desenvolvimento sustentável, com foco em transição energética e soluções adaptadas à realidade das cidades.

Na ocasião, Pedro Ishi esteve presente no painel “Plano de Descarbonização: A nova matriz para transição energética e o papel estratégico do biometano”, que teve como um dos destaques o ex-prefeito de Suzano e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi.

O evento tratou de temas como energias renováveis, biocombustíveis, biometano, eletrificação de frotas municipais e planejamento ambiental, com a presença de representantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), da Associação Brasileira do Biogás (Abiogás), do Grupo Solví e de outros órgãos técnicos e governamentais.

Em sua apresentação, Ashiuchi defendeu que a construção de cidades resilientes passa pela articulação entre planejamento urbano, inovação e justiça climática. Para ele, o poder público precisa ir além da execução de boas práticas e focar em ações estruturantes que deixem legado para as próximas gerações.

“Construir cidades mais resilientes e sustentáveis exige mais do que boas práticas: é necessário pensar políticas públicas que deixem legado. A agenda da descarbonização urbana precisa ser entendida como um motor de justiça climática, promovendo ao mesmo tempo eficiência econômica, inclusão social e infraestrutura verde. É nesse caminho que temos trabalhado, com foco em matriz energética limpa, mobilidade sustentável, preservação ambiental e um planejamento urbano que integre desenvolvimento e bem-estar”, afirmou.

Para Pedro Ishi, o momento foi uma importante oportunidade para troca de experiências e acolhimento de boas práticas que poderão ser adaptadas à realidade de Suzano. “Seguimos firmes no compromisso de modernizar a gestão pública, buscando soluções sustentáveis que aliem tecnologia, meio ambiente e qualidade de vida para a nossa população. Levo de volta para Suzano a missão de estudar projetos viáveis e de alto impacto, que tornem nossa cidade cada vez mais moderna, resiliente e conectada com os desafios climáticos do futuro”, declarou.

O prefeito também ressaltou a importância de a cidade se manter alinhada a debates estratégicos como este. “Ao participar de encontros como o congresso da APM, fortalecemos o diálogo com outras cidades e identificamos políticas públicas eficazes para tornar Suzano cada vez mais preparada para os desafios do presente e do futuro”, completou.

O Congresso Estadual de Municípios é promovido anualmente pela APM, reunindo prefeitos, secretários, vereadores e técnicos da administração pública de diversas regiões. A edição deste ano teve como tema central a inovação e a sustentabilidade como eixos estratégicos para as cidades paulistas.