Pedro Ishi participa de encontro do Tribunal e destaca união do Alto Tietê

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou na manhã desta segunda-feira (12/05) do 29° Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). O encontro foi realizado no Centro Municipal de Formação Pedagógica Professor Boris Grinberg (Cemforpe), no bairro Mogilar, em Mogi das Cruzes, e contou com a presença de representantes de 30 municípios da Região Metropolitana de São Paulo e da região administrativa de São José dos Campos.

O evento teve como objetivo promover o diálogo entre gestores municipais e o TCE-SP, abordando os principais desafios da administração pública, como planejamento, controle interno, transparência, contratação com o Terceiro Setor e as exigências da Nova Lei de Licitações. Também foram discutidas as ferramentas de fiscalização adotadas pela Corte, como o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), além de questões pertinentes às Câmaras Municipais.

O chefe do Poder Executivo suzanense destacou a importância da iniciativa para a melhoria da gestão pública regional. “Foi um momento importante de troca de experiências e fortalecimento da gestão pública com responsabilidade e transparência. O diálogo promovido aqui reforça o nosso compromisso com a população e com uma administração eficiente e ética”, afirmou.

Antes da abertura, os prefeitos participaram de uma reunião reservada com o presidente do TCE-SP, conselheiro Antonio Roque Citadini, e outros membros do colegiado. Na ocasião, os gestores municipais apresentaram demandas específicas de suas cidades e discutiram dificuldades comuns enfrentadas pelos municípios da região.

Durante o encontro, a condução técnica e detalhada do conselheiro Marco Bertaiolli, representante do TCE e ex-prefeito de Mogi das Cruzes, foi outro destaque. A abertura contou ainda com a presença do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, além da prefeita anfitriã, Mara Bertaiolli, e do vice-prefeito Teo Cusatis, que receberam os participantes.

A iniciativa do TCE-SP é considerada uma das mais relevantes do calendário estadual no que se refere à capacitação e orientação técnica dos agentes públicos. Para o órgão, promover esse tipo de encontro é essencial para garantir que prefeitos, vereadores, secretários e servidores estejam atualizados sobre as boas práticas de governança e atentos à legislação vigente.

“O evento mostra o quanto é importante estarmos unidos, com diálogo e compromisso. Seguimos avançando com base no trabalho de gestores anteriores, como o do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, que tanto fez pela nossa cidade e nos deixou um legado de seriedade na condução da administração pública”, anotou Pedro Ishi.