terça 23 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 21/09/2025
Cidades

Pedro Ishi participa de solenidade da Polícia Militar no 32º Batalhão

Evento em Suzano marcou concessão de 1º posto a novos oficiais e homenagens a policiais por atuações de destaque

22 setembro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Pedro Ishi participa de solenidade da Polícia Militar no 32º Batalhão - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi participou na manhã desta segunda-feira (22/09) da solenidade de Valorização Militar e Concessão do 1º Posto ao Oficialato, promovida pelo 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M), responsável pelos trabalhos da corporação na cidade. Acompanhado do secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o chefe do Poder Executivo municipal homenageou os policiais envolvidos nesta que é uma das mais importantes cerimônias de reconhecimento da Polícia Militar.

Na ocasião, quatro aspirantes receberam a promoção ao posto de 2º tenente, marco de reconhecimento à dedicação e preparo para a carreira dentro da corporação. Entre os promovidos, destacam-se as tenentes Poliana Freire dos Santos e Hayssa Greggio Dias, que irão atuar diretamente em Suzano. Os tenentes João Samuel Pereira dos Santos e Gustavo Mendes da Silva também participaram da cerimônia e vão atuar no 17º BPM/M (Mogi das Cruzes, Salesópolis, Biritiba Mirim e Guararema).

A Solenidade de Valorização Militar e Concessão do 1º Posto ao Oficialato é uma cerimônia tradicional da Polícia Militar do Estado de São Paulo, realizada para reconhecer a dedicação e o mérito de aspirantes que concluem sua formação e passam a integrar o oficialato da corporação. Nessa etapa, os militares recebem a patente de 2º tenente, iniciando oficialmente sua carreira como oficiais, com novas responsabilidades na condução de equipes e no planejamento das ações de segurança pública.

Além da promoção dos aspirantes, o evento também valoriza os policiais que se destacaram em ocorrências relevantes nos últimos meses, reforçando o compromisso da instituição com a coragem, a disciplina e o serviço à população. Desta vez, a ocorrência do mês foi o salvamento de um bebê engasgado em Ferraz de Vasconcelos. Já o policial de destaque foi o 1º Sargento Adario Messias Pereira.

O evento foi conduzido pela comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitana Doze (CPA/M-12), coronel PM Beatriz de Assis Bastos, com a presença de comandantes de diferentes batalhões da região. Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a solenidade reafirma o compromisso da cidade com a valorização das forças de segurança.

“Cada ato de reconhecimento, como o que presenciamos, fortalece a motivação dos nossos policiais e demonstra a importância da parceria entre prefeitura e Polícia Militar. A segurança pública é construída diariamente, com união de esforços e valorização dos profissionais que arriscam suas vidas pela população”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi também destacou a relevância da cerimônia, reforçando a parceria da administração municipal com as forças policiais. “É uma honra prestigiar esse momento e parabenizar os novos tenentes pela conquista, em especial as que atuarão em nossa cidade. Ao mesmo tempo, reconhecemos os guerreiros que têm se destacado em ocorrências de grande relevância. Seguiremos juntos, prefeitura e Polícia Militar, em prol da segurança e do cuidado com as nossas famílias”, disse.

Também estiveram presentes o chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo; o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade, Rodrigo Kanashiro; a coordenadora do Departamento da Mulher de Suzano, Maria Margarida Mesquita; o comandante do 32º BPM/M, tenente-coronel José Ricardo Nunes Pereira; o comandante do 35º BPM/M, tenente-coronel Francisco Ricardo Prolungati de Oliveira; e o comandante do 17º BPM/M, tenente-coronel Alexandre Augusto Zakir.

Ainda estiveram presentes o subcomandante do 35º BPM/M, major William Tadashi Ritton Vieira; o chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), sargento Vinicius Santos; os delegados da Polícia Civil, Lourival Noronha (1º Distrito Policial do Boa Vista) e Silmara Marcelino (Delegacia de Defesa da Mulher); o secretário de Segurança de Poá, José Ferreira; o secretário de Transporte de Poá, Tiago Correa; e o comandante da GCM de Poá, Davi Vieira.

