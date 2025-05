Pedro Ishi pede a Derrite aumento de efetivo da PM e adere ao Muralha Paulista

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve nesta quinta-feira (29/05) no gabinete do secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, na capital paulista, para tratar de pautas prioritárias voltadas à segurança do município. Acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, e do assessor estratégico Marcelo Miyasaki, o chefe do Poder Executivo municipal protocolou pedidos importantes, entre eles o aumento do efetivo da Polícia Militar e a adesão da cidade ao programa Muralha Paulista.

Durante o encontro, também foi apresentado ao Estado o projeto arquitetônico elaborado pela Prefeitura para a reforma da Delegacia Central de Suzano. “É nosso dever buscar soluções efetivas para os desafios da segurança pública em Suzano. Agradeço ao secretário Guilherme Derrite e sua equipe pela receptividade e pelo diálogo aberto. Levamos pleitos fundamentais, como o reforço no efetivo da PM, a integração ao programa Muralha Paulista e a reforma da nossa Delegacia Central, que vai proporcionar mais dignidade no atendimento à população e no trabalho dos policiais”, destacou o prefeito Pedro Ishi.

O secretário Francisco Balbino ressaltou que o encontro reforça o compromisso da atual gestão com a segurança da cidade e com a articulação interinstitucional. “A segurança é construída com planejamento, presença e integração”, afirmou Balbino.

A reunião contou ainda com a participação do secretário-executivo da Segurança Pública, Osvaldo Nico, e do tenente-coronel Clodoaldo Cordesco, assessor parlamentar da pasta. Ambos demonstraram disposição em analisar as demandas do município com prioridade, especialmente diante dos projetos já elaborados pela administração suzanense.

“Seguimos trabalhando com seriedade e responsabilidade para garantir mais segurança para a nossa população. A cidade merece atenção e investimentos, e não vamos medir esforços para que Suzano seja cada vez mais protegida e bem cuidada”, finalizou o prefeito.