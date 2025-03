Pedro Ishi prestigia apresentação dos novos atiradores do Tiro de Guerra de Suzano

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou neste sábado (22/03) da cerimônia de apresentação dos cem novos atiradores que iniciaram sua formação no Tiro de Guerra (02-081). O evento contou com a presença de autoridades civis e militares, além de familiares dos jovens, que deram o primeiro passo em sua trajetória de aprendizado e disciplina dentro da instituição.

O Tiro de Guerra, vinculado ao Exército Brasileiro, oferece treinamento militar a jovens que conciliam suas atividades civis com a preparação para atuar em prol da defesa nacional e da sociedade. Durante a solenidade, os atiradores foram oficialmente apresentados, reforçando o compromisso com o aprendizado e a construção de uma trajetória de dedicação ao serviço militar.

Na ocasião, o prefeito foi anunciado como diretor do Tiro de Guerra de Suzano, sendo recebido pelo chefe da Instrução do TG, 1º sargento Vinícius Emiliano dos Santos; pelo instrutor do TG, 1º sargento Fernando Caetano Cardozo; e pelo representante do 2° Batalhão de Polícia do Exército, capitão Matheus Cantanhede Mendes.

O chefe do Executivo destacou a importância da formação militar oferecida pelo Tiro de Guerra e parabenizou os novos atiradores pelo início dessa trajetória. “O Tiro de Guerra de Suzano tem um papel fundamental na formação de cidadãos comprometidos com a disciplina, o respeito e o serviço à sociedade. Esses jovens que iniciam essa jornada sairão mais preparados para os desafios da vida, e a administração municipal tem orgulho de apoiar esse trabalho”, afirmou.

O prefeito também agradeceu o apoio do TG às ações do Poder Executivo, sobretudo do Fundo Social de Solidariedade. “Desde 2017, quando o sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi assumiu a administração municipal, alinhamos uma gloriosa parceria com o Tiro de Guerra, que vem nos ajudando muito. Das campanhas de vacinação no período pandêmico às arrecadações de roupas para a Campanha do Agasalho, deixo os meus mais sinceros agradecimentos”.

Participação

Estiveram presentes no evento o presidente da Câmara, Artur Takayama, e os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; e Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro.

Também participaram da solenidade o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, e os secretários municipais Alex Santos (Governo), André Chiang (Meio Ambiente), Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego) e César Braga (Controladoria Geral).