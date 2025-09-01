Pedro Ishi prestigia desfile em comemoração ao aniversário de Mogi

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, prestigiou nesta segunda-feira (01/09) o desfile cívico-militar em comemoração aos 465 anos de Mogi das Cruzes. O evento, liderado pela prefeita da cidade, Mara Bertaiolli, ocorreu na Avenida Cívica, na Vila Mogilar, reunindo autoridades locais, forças de segurança e a população em uma manhã marcada por celebração e demonstrações de civismo.

A abertura do desfile também contou com as presenças da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul Ishi; do deputado federal Marcio Alvino; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) Marco Bertaiolli; o secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; o vice-prefeito mogiano, Téo Cusatis; a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi, Maira Cusatis; o presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, Francimário Vieira, o Farofa; além de secretários e vereadores da cidade. Também marcaram presença o chefe de gabinete de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, e a primeira-dama de Arujá, Clau Camargo.

O chefe do Poder Executivo suzanense destacou a relevância histórica de Mogi das Cruzes para toda a região. “Foi uma honra participar deste desfile tão tradicional, um momento que marca esses mais de 400 anos de história. Mogi é uma cidade fundamental para o Alto Tietê e para o Estado de São Paulo, com uma trajetória marcada por desenvolvimento, cultura e conquistas importantes para toda a nossa região. Parabenizo mais uma vez a prefeita Mara Bertaiolli e todo o povo mogiano”, disse.