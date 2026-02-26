Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 26/02/2026
Cidades

Pedro Ishi prestigia Solenidade de Valorização Militar do 32º Batalhão

Cerimônia ocorreu na última quarta-feira (25/02), reconheceu policiais destaque do mês e homenageou 11 agentes com a Láurea de Mérito Policial

26 fevereiro 2026 - 19h02Por da Reportagem Local
Prefeito parabenizou homenageados e destacou o empenho diário da corporaçãoPrefeito parabenizou homenageados e destacou o empenho diário da corporação - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou na última quarta-feira (25/02) da Solenidade de Valorização Militar promovida pelo 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM/M), localizado no bairro Jardim Monte Cristo. A cerimônia foi dedicada ao reconhecimento dos agentes que se destacaram no desempenho de suas funções no último mês nas cidades atendidas pelo batalhão.

O evento reforçou a importância do trabalho desenvolvido pela corporação na garantia da segurança pública e na proteção da população.

Durante o evento, foi reconhecido um policial como destaque do mês de janeiro na região atendida pelo 32º, bem como os agentes responsáveis pela ocorrência de maior relevância no período. Além deles, outros 11 profissionais também foram agraciados com a Láurea de Mérito Policial, uma das mais importantes honrarias concedidas pela corporação àqueles que se destacam pela dedicação, bravura e excelência no exercício da função.

Em sua fala, o prefeito parabenizou os homenageados e destacou o empenho diário da corporação. “Vocês representam o que há de melhor na nossa segurança pública: dedicação, disciplina e compromisso com a missão de proteger. Valorizar nossos policiais é valorizar a segurança da nossa cidade”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença do tenente-coronel José Ricardo Nunes, além do subcomandante do 32º Batalhão, William Tadashi; do capitão Cavalari, da 1ª Companhia; do capitão Caio, da 2ª Companhia; do tenente Lourenço, comandante interino da 3ª Companhia; do capitão Godoy, da 4ª Companhia; e do capitão Ítalo, da Companhia Tática.

Também participaram o chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo; do presidente da Associação de Ex-Comandantes e Familiares do Alto Tietê, Roberto Kobayashi; do representante do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Centro, Augusto Reis; do diretor da Associação de Cabos e Soldados de Mogi das Cruzes, Fábio Augusto; e da representante do Conseg Norte, Margareth Schiavini.

Pedro Ishi também ressaltou que momentos como esse fortalecem a integração entre o Poder Público e as forças de segurança. “Valorizar quem está diariamente nas ruas, protegendo nossas famílias, é reconhecer a importância do trabalho sério e comprometido que a Polícia Militar realiza em Suzano e em toda a região. Cada homenagem representa o esforço e a dedicação desses profissionais, que atuam com coragem e responsabilidade para garantir mais tranquilidade à população”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.

