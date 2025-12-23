Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 23 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Pedro Ishi promete engajamento pela linha Suzano-Rio Grande da Serra

Prefeito Pedro Ishi participou do DS Entrevista disse que vai apoiar campanha que prevê novo trajeto ferroviário

23 dezembro 2025 - 05h00Por Fernando
Pedro Ishi promete engajamento pela linha Suzano-Rio Grande da SerraPedro Ishi promete engajamento pela linha Suzano-Rio Grande da Serra - (Foto: Maurício Sordilli/Secop Suzano)
Suzano deve “comprar a briga” e se engajar na campanha de ligação do município com Rio Grande da Serra por meio de trens em uma ferrovia já existente. A informação foi passada pelo prefeito Pedro Ishi, que participou do DS Entrevista na última semana.
 
“Essa conexão com a região do ABC realmente falta. Seria muito importante, principalmente para a população de Palmeiras. Vamos lutar para que esse projeto possa sair do papel. Essa briga é nossa também. Precisamos expandir a cidade e vamos comprar essa briga”, declarou o prefeito. O DS noticiou, no dia 9 de novembro, o crescimento do Movimento de Implantação de Trem entre Rio Grande da Serra e Suzano (MTRS), que ganhou força novamente. 
 
O assunto é acompanhado pelo Jornal desde os anos 2000.
 
Na ocasião, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) descartou a implantação de estação de trem em Palmeiras. Além disso, disse que “o trecho férreo (que liga as cidades de Suzano e Rio Grande da Serra) pertence à MRS Logística, e os sistemas de trens de carga e de passageiros são incompatíveis”.
 
Em 14 de novembro, os deputados estaduais André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e Marcos Damasio, ambos do PL, declararam apoio ao projeto e afirmaram que iriam levar a ideia ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
 
No entanto, em entrevista dias depois, o governador descartou o projeto no momento. “Não está no radar ainda. Nem faria sentido (esse projeto) neste momento, pois Rio Grande da Serra e Suzano já estão conectados com a rede (metroferroviária), e o trajeto mais comum é dessas cidades para o Centro de São Paulo”, disse Tarcísio na ocasião.
 
Investimentos
 
Apesar de falar que vai “comprar a briga” para a ligação de Suzano com Rio Grande da Serra, o prefeito Pedro Ishi reforçou apoio ao governador e falou sobre investimentos feitos na cidade.
 
“Estamos, junto com o governador, lutando pelas melhorias. Suzano tem sido contemplada em vários projetos. O governador vai fazer um trabalho muito importante na Rodovia Índio-Tibiriçá para a duplicação da via, um investimento de mais de R$ 500 milhões”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Meio Ambiente realiza último plantio do projeto 'Árvore FamiliAr' do ano
Cidades

Meio Ambiente realiza último plantio do projeto 'Árvore FamiliAr' do ano

Central de Interpretação de Libras realiza 878 atendimentos em 2025
Cidades

Central de Interpretação de Libras realiza 878 atendimentos em 2025

Governador reforça compromisso com Suzano durante entrega do Trecho Norte do Rodoanel
Cidades

Governador reforça compromisso com Suzano durante entrega do Trecho Norte do Rodoanel

Vereador Adilson Horse soma mais de 430 pedidos atendidos e consolida mandato de entrega em Suzano
Cidades

Vereador Adilson Horse soma mais de 430 pedidos atendidos e consolida mandato de entrega em Suzano

Prefeitura de Poá suspende cobrança de Zona Azul nos dias 24 e 31 de dezembro
Poá

Prefeitura de Poá suspende cobrança de Zona Azul nos dias 24 e 31 de dezembro

Mini documentário "Relicários de Memória e Cor" está no YouTube
Cidades

Mini documentário "Relicários de Memória e Cor" está no YouTube