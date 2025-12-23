Pedro Ishi promete engajamento pela linha Suzano-Rio Grande da Serra

Suzano deve “comprar a briga” e se engajar na campanha de ligação do município com Rio Grande da Serra por meio de trens em uma ferrovia já existente. A informação foi passada pelo prefeito Pedro Ishi, que participou do DS Entrevista na última semana.

“Essa conexão com a região do ABC realmente falta. Seria muito importante, principalmente para a população de Palmeiras. Vamos lutar para que esse projeto possa sair do papel. Essa briga é nossa também. Precisamos expandir a cidade e vamos comprar essa briga”, declarou o prefeito. O DS noticiou, no dia 9 de novembro, o crescimento do Movimento de Implantação de Trem entre Rio Grande da Serra e Suzano (MTRS), que ganhou força novamente.

O assunto é acompanhado pelo Jornal desde os anos 2000.

Na ocasião, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) descartou a implantação de estação de trem em Palmeiras. Além disso, disse que “o trecho férreo (que liga as cidades de Suzano e Rio Grande da Serra) pertence à MRS Logística, e os sistemas de trens de carga e de passageiros são incompatíveis”.

Em 14 de novembro, os deputados estaduais André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e Marcos Damasio, ambos do PL, declararam apoio ao projeto e afirmaram que iriam levar a ideia ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No entanto, em entrevista dias depois, o governador descartou o projeto no momento. “Não está no radar ainda. Nem faria sentido (esse projeto) neste momento, pois Rio Grande da Serra e Suzano já estão conectados com a rede (metroferroviária), e o trajeto mais comum é dessas cidades para o Centro de São Paulo”, disse Tarcísio na ocasião.

Investimentos

Apesar de falar que vai “comprar a briga” para a ligação de Suzano com Rio Grande da Serra, o prefeito Pedro Ishi reforçou apoio ao governador e falou sobre investimentos feitos na cidade.

“Estamos, junto com o governador, lutando pelas melhorias. Suzano tem sido contemplada em vários projetos. O governador vai fazer um trabalho muito importante na Rodovia Índio-Tibiriçá para a duplicação da via, um investimento de mais de R$ 500 milhões”, finalizou.