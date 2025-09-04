Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/09/2025
Pedro Ishi recebe convite para a 37ª Festa das Nações de Suzano

Evento multicultural conta com apoio da prefeitura e é promovido pelo Rotary Club; festividades incluem shows

04 setembro 2025 - 19h00
Pedro Ishi recebe convite para a 37ª Festa das Nações de Suzano - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi recebeu nesta quinta-feira (04/09) o convite oficial para participar da 37ª edição da tradicional Festa das Nações, que será realizada no sábado e no domingo (06 e 07/09) no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, é promovido pelo Rotary Club de Suzano e já se consolidou como um dos maiores encontros culturais da região, atraindo milhares de pessoas anualmente.

A festa promete dois dias de intensa programação, reunindo gastronomia típica de diversos países, apresentações e o tradicional concurso da "Rainha das Nações". Neste ano, uma grande novidade é a praça de alimentação coberta com capacidade para 600 lugares sentados, garantindo mais conforto ao público que for prestigiar a culinária internacional preparada pelas entidades participantes. A abertura oficial do evento ocorrerá no sábado (06/07), às 13 horas. Entretanto, a programação nesta data terá início já às 11 horas, com encerramento previsto para as 21 horas. No domingo (07/07), as festividades ocorrerão das 11 às 20 horas.

Entre as atrações confirmadas estão apresentações da Fanfarra da Guarda Mirim de Suzano e da Banda Marcial de Suzano e Poá, tributo a Raul Seixas com a Banda 007, entre outras. A Festa das Nações busca celebrar a diversidade cultural, valorizando a integração entre povos e promovendo o respeito às diferenças. A entrada é gratuita e os visitantes poderão desfrutar de uma verdadeira viagem gastronômica ao redor do mundo, com pratos que representam países da América, Europa, Ásia e África, além de opções típicas brasileiras.

O coordenador geral da Festa das Nações, Roberto Danizete Tavares, destacou a relevância do evento para a cidade e a importância do apoio do poder público. “A Festa das Nações é muito mais do que um encontro cultural e gastronômico. Ela representa a união da nossa comunidade em torno da solidariedade, já que parte dos recursos arrecadados é destinada a projetos sociais que beneficiam Suzano. Estamos felizes em contar, mais uma vez, com o apoio da prefeitura para a realização desta edição”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi destacou a importância da iniciativa, que, além de oferecer lazer e cultura à população, também colabora com entidades assistenciais do município. “A Festa das Nações é um orgulho para Suzano. Ela simboliza a força da nossa comunidade, que acolhe diferentes culturas e mostra ao Brasil o quanto somos uma cidade de integração e respeito. Receber este convite do Rotary é uma honra e reforça nosso compromisso em apoiar iniciativas que unem lazer, solidariedade e desenvolvimento social”, afirmou o chefe do Executivo.

