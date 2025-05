Pedro Ishi recebe vereadores e reforça parceria com o Legislativo

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, recebeu nesta semana, na terça e quarta-feira (20 e 21/05) em seu gabinete no Paço Municipal, vereadores da cidade e da região para reuniões voltadas ao alinhamento de projetos, apresentação de demandas e fortalecimento das parcerias institucionais entre os Poderes Executivo e o Legislativo. As agendas integram a rotina de escuta e planejamento da gestão, com foco no avanço de políticas públicas para o município.

Entre os encontros, o chefe do Executivo se reuniu com os vereadores suzanenses Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde, e Benedito dos Santos Moraes, o Inhame, na terça-feira, em um momento de troca de ideias sobre projetos futuros, necessidades da população e ações conjuntas para diferentes áreas da administração. Para o prefeito, o diálogo contínuo com a Câmara é essencial para que o município avance de forma estruturada e participativa.

Também estiveram no gabinete representantes do bairro Jardim Margareth, acompanhados pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, e pelo vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira. O encontro ocorreu na quarta-feira e foi voltado à escuta das demandas da comunidade e à busca por soluções conjuntas.

Outra visita de destaque foi a do vereador Marcos Furlan, de Mogi das Cruzes, que esteve em Suzano para entregar um convite especial para um evento esportivo que será realizado no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, na região central. O encontro também ocorreu na terça-feira.

“A integração entre as cidades é um caminho importante para promover o desenvolvimento regional. Receber o vereador Marcos Furlan e dialogar sobre esporte e políticas públicas nos mostra o quanto a cooperação pode gerar bons frutos”, disse

O prefeito continuou sua fala destacando que a cidade só tem a ganhar quando Executivo e Legislativo atuam lado a lado. “As contribuições dos vereadores são fundamentais para aproximar o governo das reais necessidades dos bairros. Seguiremos unidos, com responsabilidade e planejamento, construindo uma Suzano cada vez melhor”, concluiu.