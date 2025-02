Pedro Ishi retorna a São Paulo para debater combate à violência

O prefeito Pedro Ishi visitou nesta terça-feira (04) a central do “Programa Smart Sampa”, iniciativa que conta com mais de 20 mil câmeras e é promovida pela Prefeitura de São Paulo com o objetivo de intensificar o monitoramento e a identificação de procurados da justiça na capital paulista. Essa foi a segunda vez em que o gestor esteve na sede da Secretaria de Segurança Urbana da capital, no Centro Histórico, para acolher informações para trazer o projeto a Suzano.

A vistoria contou com as presenças do prefeito Ricardo Nunes; do secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo, Orlando Morando; do secretário-adjunto de Segurança Urbana da capital, Alcides Fagotti Júnior; e do comandante da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo, Eliazer Rodella; além de gestores de várias cidades do Estado.

Essa é a segunda vez que o chefe do Poder Executivo suzanense vai ao local em uma semana. Desta vez, o encontro aconteceu em conjunto com outros prefeitos, que se interessaram em entender melhor como funciona a muralha de monitoramento paulistana e acompanhar como é feito o reconhecimento de pessoas por inteligência artificial.

Das cidades que compõem o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), além de Ishi, estiveram na visita os prefeitos José Luiz Eroles Freire, o Zé Luiz (Guararema); Luis Camargo (Arujá); e Lucas Sanches (Guarulhos).

O programa chama a atenção pela facilidade que as ferramentas desenvolvidas pela Sentinel X, empresa responsável pela tecnologia aplicada, oferecem para a gestão municipal. A iniciativa foi entregue em julho de 2024 e teve a instalação de seus equipamentos concluída em dezembro na capital.

A estrutura é integrada a diversos órgãos e tem como objetivo reforçar a segurança da população por meio do monitoramento das vias desta que é a maior cidade da América Latina, além de garantir uma reação mais ágil por parte das forças de segurança.

Em Suzano, a CSI - inaugurada em maio de 2019 pelo então prefeito Rodrigo Ashiuchi - já cumpre papel semelhante de monitoramento, mas a implantação do reconhecimento facial e demais ferramentas poderá facilitar o trabalho de combate ao crime por parte das forças de segurança do município. Essa é uma vontade do prefeito Ishi.

“O sistema é incrível. Fico feliz em ter retornado, desta vez com outros grandes gestores, para essa imersão neste programa. As facilidades que ele oferece são incríveis. Queremos trazer essa tecnologia para Suzano e já estamos estudando a melhor forma, integrando hoje ao CSI”, declarou o chefe do Poder Executivo suzanense.