Pedro Ishi: 'Taxa de lixo é lei federal e manifestações teriam de ser em Brasília'

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), reafirmou que a “taxa de lixo” foi instituída por Lei Federal, do Marco Regulatório do Saneamento, e opinou sobre a manifestação contra a cobrança realizada em frente à Câmara de Suzano, na noite de quarta-feira (25).

Em meio a reuniões, em Brasília, em ministérios e com deputados, o prefeito gravou um vídeo, afirmando que é contra a taxa, mas que deixar de cobrá-la pode trazer prejuízos ao município, como ficar sem receber repasses e convênios do governo federal.

“Apesar de já ter pontuado e explicado aqui algumas vezes (sobre a cobrança), quero mostrar para você, cidadão de bem, para não ser enganado. Primeiro a taxa do lixo, é uma lei federal. Faz parte do novo Marco Legal do Saneamento que obriga as prefeituras a cumprirem essa legislação”, disse o prefeito.

Ele disse que “está estabelecido de forma bem clara que o não cumprimento dessa lei pode impedir a assinatura de convênios com o governo federal”.

O prefeito alertou: “Isso é muito sério. Se acontecer a cidade para de receber recursos. Imagina se isso acontece? A maior prejudicada será a população de Suzano”, acrescentou.

O prefeito afirmou que somente o governo federal tem a prerrogativa de anular a lei federal para suspender a cobrança da “taxa federal do lixo”.

“Eu não discordo das manifestações. Só acho que elas estão sendo feitas em local errado. Teriam de ser feitas em Brasília, local onde foi estabelecida a lei no Marco Regulatório do Saneamento. E as pessoas que estão aí (em Suzano) - fazendo acontecer as manifestações, inclusive parte delas tem mais proximidade com o presidente - poderia vir aqui, falar com o governo federal para que anule essa lei”, acrescentou.

Para o prefeito, há pessoas tentando fazer confusão para levar a população de Suzano ao erro. “Eu, você e toda a cidade de Suzano somos contra essa taxa, mas não podemos cair em erro. Imagina se Suzano deixar de receber recursos? Não caiam em Fake News. É um ano eleitoral. E aí vocês já sabem: em ano eleitoral praticamente para a oposição vale tudo. Mas a gente está aqui, em Brasília, demonstrando de maneira correta como se faz para trabalhar para garantir recursos e a gente avançar ainda mais”.