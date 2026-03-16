Pedro Ishi vai inaugurar Roberto Simonsen e outras seis obras em abril

O Prefeito de Suzano, Pedro Ishi, cravou nesta segunda-feira (16), a inauguração da obra de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, seis entregas, incluindo o Terminal de Palmeiras e a Faculdades de Tecnologias do Estado de São Paulo (Fatec) de Suzano e três lançamentos de obras para o mês de abril. Os anúncios foram feitos durante a coletiva de imprensa do cronograma de atividades para o mês de aniversário de 77 anos da cidade.

Com R$ 14,9 milhões de investimento, sendo R$ 11,7 milhões provenientes de recursos federais e R$ 3,2 milhões de contrapartida do município, a avenida Senador Roberto Simonsen será inaugurada em 2 de abril, dia de celebração de 77 anos da emancipação político-administrativa da cidade de Suzano.

“É uma entrega muito esperada por todos nós. É a entrega de uma avenida que vai ajudar o fluxo central da cidade, interligando a região central, a malha do Jardim Imperador, Monte Cristo, para a região da Casa Branca. Nós teremos um novo eixo de desenvolvimento da nossa cidade, uma obra que ficará marcada na história”, destacou Ishi.

Ainda no evento, o prefeito afirmou que o Terminal de Palmeiras deve ser entregue na última de semana de março, enquanto a inauguração da Faculdade de Tecnologias do Estado de São Paulo (Fatec) de Suzano fica para o mês de abril, com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. “O decreto de criação da Fatec saiu nesta semana, está tudo certo, agora é só podermos inaugurar junto com o governador. Fizemos uma visita no prédio e já está quase completo. Então, muito possivelmente ao longo deste mês do nosso calendário de entregas, teremos a Fatec”, salientou.

Também está prevista para o mês de abril a entrega de reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda, no Jardim Quaresmeira; a inauguração da Unidade Básica de Saúde do Parque do Colégio, chegando a 25 unidades no município; a segunda Casa de Cultura de Palmeiras; e a inauguração da obra de revitalização do Corredor Ecológico do Jardim Revista.

A extensa programação do aniversário de Suzano também conta com três lançamentos de obras, sendo a pedra fundamental da nova praça do Miguel Badra no dia 11 de abril; a pedra fundamental de uma nova praça e anúncio de pavimentação na Vila Fátima no dia 18 de abril; assinatura da ordem de serviço da pavimentação do Parque Heroísmo; e o anúncio da construção de uma creche na Vila Urupês, que deve ser entregue em 2028.

Além disso, começa a reforma do Teatro Municipal Doutor Armando de Ré. “Vamos dar uma repaginada no nosso teatro, no auditório. O projeto está muito legal”.

“Temos um mês com uma programação extensa, com entregas muito relevantes para nossa cidade. Isso passa por diversas secretarias. É um mês muito especial, são nove lançamentos de programas e projetos, inaugurações, lançamentos de obras, ações de governo e ações culturais. Muita coisa bacana está por vir”, finalizou.

Além do prefeito, também estavam presentes o vice-prefeito, Said Raful, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul, o presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama, o fundador da Pilar Organizações, Fred Serench, o secretário de Cultura, José Luiz Spitti, além de outros secretários e vereadores.

Cronograma

02/04 Inauguração Avenida Senador Roberto Simonsen

11/04 Lançamento da pedra fundamental de uma nova praça no Miguel Badra

18/04 Lançamento da pedra fundamental de uma nova praça e pavimentação na Vila Fátima

Entrega da reforma e ampliação da E.M Profª Vera Lúcia Miranda, Jardim Quaresmeira

Anúncio da construção de uma creche na Vila Urupês

Inauguração da Fatec

Inauguração do Terminal de Palmeiras

Início da reforma do Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

Inauguração da UBS do Parque do Colégio

Entrega da segunda Casa de Cultura de Palmeiras

Inauguração da obra de revitalização do Corredor Ecológico do Jardim Revista