Pedro Ishi visita Sesi de Suzano e interage com estudantes e profissionais

O prefeito Pedro Ishi visitou nesta quinta-feira (25/09) a unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi) localizada no bairro Jardim Imperador. Ao lado do chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo, ele conheceu as instalações e a estrutura disponibilizada pelo serviço, interagiu com a equipe de professores, recebeu o carinho dos estudantes e dialogou sobre a parceria responsável por diversos programas da cidade, como “Fest Voz”, “Para Ler e Crescer”, entre outros.

Também participaram da visita o gerente regional do Sesi, Luis Cláudio Marques; a diretora escolar, Fernanda Cardoso; a gerente administrativa, Elaine Moreira; a coordenadora de Qualidade de Vida, Amanda Villar; o mediador cultural, Ítalo Galiza; e a coordenadora de Relações com a Indústria e Comunidade, Viviane de Moura.

“O Sesi possui uma grande parceria que beneficia milhares de alunos da rede municipal de educação. Fiquei muito feliz com a receptividade e carinho de todos e agradeço ao Sesi por acreditar em nossa gestão”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.