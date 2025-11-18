Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Pedro Ishi vistoria obra de pavimentação em rua do Jardim Casa Branca

Aplicação de camada de asfalto avançou na rua Oswaldo de Oliveira Lima; trabalho integra pacote de intervenções em diversos bairros de Suzano

17 novembro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Pedro Ishi vistoria obra de pavimentação em rua do Jardim Casa BrancaPedro Ishi vistoria obra de pavimentação em rua do Jardim Casa Branca - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, realizou nesta segunda-feira (17/11) uma vistoria às obras de pavimentação da rua Oswaldo de Oliveira Lima, no bairro Jardim Casa Branca. A ação marca mais um avanço no pacote de melhorias viárias desenvolvido pela administração municipal, que segue em ritmo acelerado para garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores.

A via começou a receber a nova massa asfáltica, etapa que dá sequência ao trabalho de fresagem concluído na semana passada, quando as equipes removeram as camadas antigas e danificadas do pavimento. A intervenção é executada pela empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda., responsável pela requalificação dos 1.400,07 metros de extensão da rua. As equipes seguem atuando no trecho entre as ruas André Marcolongo e João Martins da Silva.

O investimento total é de R$ 2,14 milhões, sendo R$ 2.024.901,57 provenientes de repasse federal e R$ 120.098,43 de contrapartida municipal. O prazo para conclusão das obras é de quatro meses.

Segundo o secretário Samuel Oliveira, os serviços seguem dentro do cronograma estabelecido. "A pavimentação avança conforme o planejado. Após a fresagem, iniciamos a aplicação da nova massa, garantindo um pavimento mais moderno e duradouro. É uma obra feita com responsabilidade técnica, fruto de recursos federais e municipais somados, que trazem benefícios diretos para a população do Jardim Casa Branca e para toda a cidade”, disse.

O prefeito Pedro Ishi destacou a relevância da intervenção para o bairro e para a mobilidade urbana de Suzano. “Estamos entregando uma obra aguardada há muitos anos. O Jardim Casa Branca está recebendo um investimento robusto que vai melhorar a circulação, facilitar o deslocamento e trazer mais segurança para motoristas e pedestres. Nosso compromisso é seguir avançando com serviços que impactam diretamente o dia a dia das famílias e mostram o quanto Suzano está evoluindo com planejamento e trabalho sério”, afirmou.

Mais obras

A pavimentação no Jardim Casa Branca integra um conjunto amplo de intervenções que vêm sendo executadas em diferentes regiões da cidade. No início deste mês, o prefeito também vistoriou a rua Isaura Tavares de Paiva, no Parque Maria Helena, que está recebendo nova massa asfáltica, troca de solo e reforma de guias e sarjetas, em um investimento de R$ 997 mil provenientes de repasse federal e contrapartida municipal.

Na região sul, o destaque fica para a Vila Fátima, onde 14 ruas estão sendo requalificadas em um pacote que ultrapassa R$ 4,6 milhões. O projeto contempla drenagem, melhoria em guias e sarjetas e a aplicação de nova capa asfáltica, beneficiando vias como Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Júlia e Santa Adriana.

Para o prefeito, esse conjunto de obras demonstra o foco da gestão em promover melhorias estruturais que atendam às necessidades reais da população. “Cada rua pavimentada representa mais desenvolvimento e mais dignidade. Estamos entregando resultados concretos, honrando a confiança dos moradores e construindo uma cidade melhor para todos”, finalizou.

