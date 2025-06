Pedro Ishi vistoria obra de revitalização de praça no Miguel Badra

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, realizou nesta terça-feira (24/06) uma vistoria técnica nas obras de revitalização da praça localizada na esquina das ruas Mário Bochetti e Pricevicius Jonas, no bairro Cidade Miguel Badra. Acompanhado pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e pelo vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, o chefe do Poder Executivo municipal conferiu de perto o andamento dos trabalhos e solicitou ajustes finais para garantir a melhor entrega possível à população.

A intervenção está sendo realizada pela empresa Renov Pavimentação e Construção Ltda., com um investimento de R$ 499.939,18 viabilizado por meio de articulação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado. A obra teve início no segundo semestre de 2024 e está em fase avançada, com previsão de entrega para agosto.

A nova praça contará com um conjunto completo de infraestrutura voltada ao lazer, esporte e convívio social. Dentre as melhorias já executadas estão a construção de passeios com piso de concreto natural e de piso em concreto cinza, instalação de bancos de concreto, alambrado metálico com 4 metros de altura, tanque de areia com borda baixa e quadra de areia com rede de vôlei e implantação de brinquedos como escorregador, gangorra e balanço.

Segundo o projeto técnico da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, o espaço também recebeu nova vegetação, com mais de 2 mil metros quadrados de grama distribuídos por toda a área, e construção de muros de alvenaria. As demolições das antigas estruturas da praça também foram realizadas, incluindo muros, muretas e antigos trechos de passeio, para possibilitar a renovação completa do local.

O secretário Samuel Oliveira ressaltou o empenho da administração em garantir obras com qualidade e planejamento. “Essa é uma obra bastante significativa, tanto pelo valor do investimento quanto pelo impacto que ela trará para os moradores. Fizemos um trabalho técnico detalhado, desde a demolição das antigas estruturas até a definição dos novos equipamentos. A praça terá função social, esportiva e paisagística, o que nos dá muita satisfação. Estamos finalizando os ajustes solicitados pelo prefeito e em breve entregaremos esse espaço completamente revitalizado”, disse o chefe da pasta de Manutenção e Serviços Urbanos.

Durante a vistoria, o prefeito destacou a importância de garantir espaços públicos de qualidade para os moradores da região. “A revitalização dessa praça é uma demanda antiga da comunidade do Miguel Badra. Nosso compromisso é entregar um ambiente seguro, moderno e funcional, que contribua para a convivência familiar e o bem-estar coletivo. Fizemos questão de acompanhar de perto cada etapa da obra e agora estamos ajustando os últimos detalhes para garantir que tudo esteja em conformidade com o que a população merece”, afirmou Pedro Ishi.