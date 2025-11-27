Pedro Ishi vistoria obra no sistema de drenagem no Jardim Monte Cristo

O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta quinta-feira (27/11) o avanço das obras de drenagem no bairro Jardim Monte Cristo, que está recebendo uma intervenção estratégica para solucionar problemas de acúmulo de água e preparar a região para o processo de desenvolvimento urbano.

A ação contempla, aproximadamente, 400 metros de rede subterrânea de drenagem ao longo da rua Safira, incluindo o trecho de ligação com a avenida Paulista, beneficiando diretamente moradores, comerciantes e os futuros estudantes da nova Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) e do Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

O trabalho, executado pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, tem o objetivo de melhorar o escoamento das águas pluviais e evitar problemas, sobretudo nos períodos de chuva intensa. A equipe técnica acompanha cada etapa, desde a escavação até a instalação das tubulações, garantindo que o sistema opere com eficiência e suporte o crescimento projetado para o bairro. A previsão é de que os trabalhos, iniciados nesta semana, sejam concluídos em janeiro do ano que vem.

O secretário Samuel Oliveira reforçou o compromisso da equipe em entregar uma obra de qualidade. “Esse sistema de drenagem é fundamental para acabar com pontos de alagamento e garantir uma infraestrutura sólida para as próximas etapas. São cerca de 400 metros de melhorias que vão transformar a mobilidade e a qualidade de vida no Monte Cristo. Nosso trabalho é pensar no presente, mas também preparar Suzano para o futuro”, explicou.

Durante a visita, o prefeito Pedro Ishi destacou a importância da intervenção para o futuro da região. “Estamos construindo as bases para um novo momento no Monte Cristo. Essa obra de drenagem vai trazer mais segurança e tranquilidade para quem vive e circula por aqui, além de preparar o bairro para receber equipamentos importantes, como a Fatec e o IFSP. Seguimos trabalhando todos os dias por uma Suzano melhor”, afirmou.

Além dele e do secretário, também participaram da vistoria os vereadores Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado; e André Dias Dourado, o André Dourado.