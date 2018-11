Pedro Neves é premiado no 5º Salão de Artes de Mogi

O artista plástico Pedro Neves foi premiado na categoria Acadêmico do 5º Salão de Artes de Mogi das Cruzes. O quadro batizado de 'Xamã' foi pintado no ano passado e retrata uma velha índia, com representatividade da percepção religiosa. Durante participação no programa 'DS Entrevista', Neves relembrou a carreira artística que já completa 38 anos.

Esta foi a segunda participação do artista pernambucano no Salão mogiano. No ano passado, participou apenas da primeira fase. Porém, nesta edição anual conquistou o primeiro lugar na categoria indicada. "Foi muito disputado", disse.

Além de 'Xamã', outras duas obras de Neves concorreram à premiação. "O Xamã é uma índia feiticeira, com rosto muito expressivo", conta sobre o quadro assinado em 2017.

Com quase quatro décadas de carreira nas artes plásticas, Neves conquista títulos não só em Suzano, onde é dono do Cidadão Suzanense e da Medalha Marques Figueira, mas também na região com três nomeações ao Artista do Alto Tietê.

"Esses 38 anos me trazem um sentimento de reconhecimento. Lembro desde quando eu era garoto e pensava em ser desenhista, meu pai não gostava. Ele dizia para eu tirar essa ideia de ser artista da cabeça, que não dava dinheiro, que era coisa de gente rica. Mas a satisfação da vida de artista não é ganhar dinheiro", relembra.

Ao longo dos anos, o pintor já participou de mais de 300 exposições e registrou 4 mil obras, com passagens por Miami e Madrid, entre outras cidades do exterior que receberam seus quadros.