Pedro Neves prepara novo trabalho para próxima exposição

O artista plástico suzanense Pedro Neves prepara sua próxima obra de arte, visando a exposição que participará. O próximo evento será realizado em Garanhuns, município do Pernambuco.

Para essa exposição, que deve ser realizada em outubro e ainda não tem data definida, Pedro está desenvolvendo a “Tia Izaura”, em uma tela de 80x1.20. O artista explicou que demora cerca de três meses para finalizar suas obras. “Comecei ano passado e agora voltei a terminá-la, pois não tinha o projeto ainda”.

Essa obra é inspirada na sua própria tia. “Uma mulher guerreira, de 91 anos, sempre dedicada à família, trabalhou no sítio até os últimos dias de sua vida. Superação. Estou fazendo a tela sobre ela por conta do carinho e admiração que tinha por ela, e por ter vivenciado um pouco o ser humano que ela era. Imortalizá-la é o mínimo que eu poderia fazer”. Segundo Neves, já foram 4.038 obras em seus mais de 40 anos de carreira, com 3.700 sendo exposto. Ao todo, o artista já participou de 398 exposições no Brasil e outras 23 no exterior.

“Reconhecimento é a palavra. Fico feliz e me sinto valorizado e respeitado, às vezes não dá para aceitar todos os convites porque não tenho obra no momento, hoje depois de 42 anos posso me dar esse luxo”.

Além disso, Pedro contou sobre sua sensação de trabalhar com arte e ter a oportunidade de participar de exposições. “Difícil expressar. Sensação de alegria. Um sentimento que alivia a alma é ver os espectadores observando sua criação, sua obra, e ver a reação delas. Sempre falou que minhas pinturas são meus filhos, minha essência. Sou eu que estou ali na obra. Minhas pinceladas, minha imaginação, o tempo que eu fiquei diante da tela, a paixão pelo que faço. Sou um vencedor e dou graças a Deus, que me deu esse talento e nunca me deixou desistir”, finalizou.