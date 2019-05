Pelc pela Paz reúne 2 mil pessoas no Parque Municipal Max Feffer

Cerca de 2 mil pessoas passaram pelo Parque Municipal Max Feffer no sábado (18), entre 14 e 19 horas, no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, durante e evento Pelc pela Paz. O Programa de Esporte e Lazer da Cidade, que é uma parceria entre as Secretarias Municipais de Cultura e de Esportes e Lazer, atua em mais de dez núcleos na cidade.

Durante toda a tarde, ocorreram aulas de artesanato, de lutas, como capoeira, jiu jitsu e taekwondo, e de Street Dance. As partidas de futebol de campo, futsal, vôlei de areia e vôlei quadra tomaram a atenção do público. Os núcleos do Pelc também trouxeram apresentações de dança, canto e coral. Houve também uma aula de Zumba com as professoras do projeto no município.

Durante todo o evento, os coordenadores do Pelc reforçaram em falas a importância da paz para a construção de uma sociedade menos violenta e mais justa. O secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, abriu o evento reforçando a importância da educação e da cultura na formação do caráter humano.

“Precisamos lutar para que não nos falte nunca espaços democráticos de transformação. Para que nossa sociedade possa ter acesso a todos os valores passados por meio da cultura e da educação em bons projetos sociais, visando sempre um olhar cada vez mais humano”, disse o secretário.

Pelc

O Programa de Esporte e Lazer da Cidade foi implementado em Suzano em janeiro de 2018. Desde então, oferece em dez diferentes núcleos no município, atividades culturais, esportivas e de lazer, atendendo mais de 4 mil pessoas nas mais variadas faixas etárias.