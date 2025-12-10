Pelo 2º ano seguido, site da Câmara de Suzano é o melhor avaliado em transparência na região

Pelo segundo ano consecutivo, o portal da Câmara de Suzano alcançou o Selo Ouro de transparência na edição de 2025 do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). O www.camarasuzano.sp.gov.br atingiu a porcentagem de 92,96%, superando o índice do ano anterior, que foi de 90,48%. Em relação aos portais do Alto Tietê, o site do Legislativo suzanense ficou, mais uma vez, com o maior índice.

A classificação de transparência é feita anualmente pelo PNTP, que é coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O objetivo é padronizar, orientar, estimular, induzir e fiscalizar a transparência dos portais de órgãos públicos em todo o território nacional, incluindo sites dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de órgãos como Ministérios Públicos, Tribunais de Contas e Defensorias Públicas.

O programa é desenvolvido em etapas, das quais se destacam a avaliação dos portais de transparência, validação dos resultados e garantia de qualidade.

Certificados

No total, 2.912 portais foram certificados este ano dentre 10.072 avaliados. Destes, 998 conquistaram o Selo Diamante, 1.082 receberam o Selo Ouro e 832 ficaram com o Selo Prata. A classificação é feita desde 2022.

“Conquistar mais uma vez o Selo Ouro demonstra que o Legislativo está cumprindo, cada vez mais, a sua obrigação de oferecer transparência aos cidadãos, que podem com facilidade acessar como o dinheiro público vem sendo utilizado”, disse o presidente da Casa de Leis, Artur Takayama (PL).

O PNTP é uma iniciativa voltada para promover e avaliar a transparência das informações públicas em Estados e municípios brasileiros. Ele se baseia em mais de 130 critérios de avaliação, que ajudam a medir o grau de transparência das entidades públicas, permitindo comparações e gerando indicadores de melhoria. O Radar da Transparência Pública é uma ferramenta eletrônica que divulga os índices de transparência ativa de órgãos públicos de todo o País, apurados no levantamento realizado no PNTP desde 2022, executado pelos Tribunais de Contas, com o apoio dos controladores internos. (Com informações de atricon.org.br)