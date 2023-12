Peneira realizada no Sesc arrecada mais de meia tonelada de alimentos

O Ginásio Municipal Roberto David, localizado no bairro do Sesc, recebeu no último sábado (09/12) uma avaliação esportiva para seleção de atletas que irão integrar o quadro de jogadores da categoria de base da Associação Desportiva Suzano (AD Suzano). A atividade, que teve como objetivo fortalecer o plantel da equipe, arrecadou 537 quilos de alimentos não perecíveis que serão direcionados ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

A avaliação teve a participação de 800 atletas distribuídos nas categorias sub-12, nascidos em 2012 e 2013 (18 aprovados); sub-14, nascidos em 2010 e 2011 (12 aprovados); sub-16, nascido em 2008 e 2009 (11 aprovados); e sub-18, nascidos em 2007 e 2006 (14 aprovados). A partir da segunda quinzena de janeiro todos irão treinar com a equipe, visando os campeonatos Metropolitano e Estadual, organizados pela Federação Paulista de Futsal (FPFS).

De acordo com o presidente da AD Suzano, Victor Souza, a seleção dos jovens foi o primeiro passo do processo de organização de times competitivos para 2024. “A peneira foi um sucesso, encontramos muitos talentos diversificados para atuar em todas as posições que a modalidade exige. Além disso, pudemos reunir uma grande quantidade de alimentos que, com certeza, serão fundamentais para auxiliar as famílias e vulnerabilidade social”, disse.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, ressaltou que o evento do sábado passado foi uma excelente oportunidade para o surgimento de novos talentos. “Nossa cidade possui uma relevância esportiva gigantesca e, por isso, reconhecemos que incentivar esta prática é fundamental para que continuemos revelando e descobrindo grandes atletas. Toda esta iniciativa, unida ao gesto de doação de alimentos, possibilita que diversas famílias assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade tenham um Natal mais digno e feliz”, afirmou.

Por sua vez, a presidente do órgão e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, ressaltou que esta foi uma forma encontrada para fazer o bem às famílias e, ao mesmo tempo, descobrir jovens talentosos na cidade. “Agradecemos o empenho de todos nesta iniciativa, em especial ao Victor, responsável pela organização desta peneira. A doação será extremamente bem-vinda para fortalecer nossos estoques e, assim, ajudar aqueles que mais precisam, principalmente neste período de fim de ano”, definiu.