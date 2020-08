Perícia no almoxarifado da Santa Casa é concluída; limpeza deve começar nesta terça-feira

A perícia científica no almoxarifado da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, atingido por um incêndio na sexta-feira (7), foi concluída no fim da tarde desta segunda-feira (10). No entanto, o laudo com o resultado das investigações ainda não foi emitido pela Polícia Civil. As informações são da administração do hospital.

Na manhã desta terça-feira (11) deve começar o trabalho de limpeza e as equipes do setor administrativo poderão calcular o prejuízo real causado pelo incêndio.

A estrutura do almoxarifado não foi danificada após incêndio, segundo verificou a Defesa Civil. A vistoria da equipe técnica ocorreu na tarde de sábado (8).

A Secretaria Municipal de Saúde vai enviar os insumos necessários para que a unidade hospitalar não fique desabastecida - até o momento, todas as alas estão operando normalmente e não há falta de produtos para os serviços diários.

De acordo com a administração do hospital, o atendimento médico está sendo realizado normalmente, uma vez que o ocorrido foi em um prédio anexo à Santa Casa, na área externa, sem interferência na ala hospitalar.

A administração do hospital ainda destacou que no local atingido pelo fogo não havia documentação de qualquer tipo. "Nenhum procedimento administrativo será interrompido ou atrasado", informou em nota.

A Santa Casa reforçou que segue atuando diariamente pelo bem-estar dos suzanenses, realizando cerca de 7 mil atendimentos, das mais de 30 mil pessoas acolhidas mensalmente na estrutura hospitalar do local, que engloba os Prontos-Socorros Adulto e Infantil, o Pronto-Atendimento da Mulher e a própria unidade.