Perícias Médicas do INSS serão agendadas a distância em Suzano

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) criou um serviço para que os segurados façam acertos na marcação de perícia médica. A medida atenderá em todo o território nacional, porém apenas para os requerimentos feitos pelo telefone 135.

O atendimento é referente à marcação de perícia inicial e à prorrogação em benefícios por incapacidade. De acordo com o INSS, o serviço, publicado no Diário Oficial da União da última segunda-feira (20), é um ajuste técnico dos procedimentos internos que visam otimizar o atendimento dos segurados.

O objetivo da medida é a realização de filtro prévio antes da criação da demanda. Os servidores que cumprirão os atendimentos, foram orientados pelo INSS que, ao finalizar os ajustes da crítica que impossibilitava a solicitação de auxílio-doença ou da prorrogação desse benefício, deverão comunicar ao segurado que o problema foi solucionado, podendo, assim, requerer o serviço desejado via internet, após orientação do atendente do 135.

A advogada e presidente da Comissão Previdenciária da OAB, Silmara Feitosa, contou ao DS que o presidente da OAB de Suzano, Wellington da Silva Santos, afirmou que a reabertura da sede da instituição na cidade será no dia 27 de abril.

Até o dia 4 de maio os atendimentos serão remotos e quem tiver dúvidas sobre o procedimento de marcação da perícia médica do INSS pode entrar em contato com os advogados da OAB de Suzano pelo telefone 4748-7473 ou pelo e-mail suzano@oabsp.org.br.

"A reabertura será com o número de funcionário reduzidos e horários reduzidos. Funcionará das 9 às 15h. Para atendimento ao público, provavelmente a casa reabrirá no dia 04/05, devido ao retorno dos prazos judiciais", explicou a advogada.