Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 13 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Perseguição termina em prisão no estacionamento do shopping de Mogi

Ele tentou pular o muro para escapar dos agentes da GCM e Polícia Militar

13 abril 2026 - 14h13Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ele tentou pular o muro para escapar dos agentes da GCM e Polícia MilitarEle tentou pular o muro para escapar dos agentes da GCM e Polícia Militar - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (13), no estacionamento do Mogi Shopping, após fugir da polícia, em Mogi das Cruzes. Segundo informações iniciais, o suspeito teria tentado pular o muro do shopping para escapar dos agentes, após um roubo de caminhão.

As equipes da Guarda Civil Municipal (GCM ) e Polícia Militar seguiram e conseguiram capturar o homem antes que ele deixasse o local. O DS entrou em contato com a Prefeitura de Mogi das Cruzes para saber mais sobre o caso, mas não teve retorno até o momento. 

O Mogi Shopping informou, em nota, que a situação não teve  qualquer impacto à segurança e ao bem-estar de clientes, lojistas e colaboradores. "A situação foi prontamente controlada pelas autoridades policiais na área externa do empreendimento. O shopping mantém relacionamento permanente com as forças de segurança e colabora de forma contínua com as autoridades, seguindo em operação normal. Outros detalhes podem ser consultados diretamente com a Guarda Municipal e a Polícia Militar".

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá realiza Dia D de vacinação e imuniza centenas de pessoas contra gripe e Covid
Cidades

Poá realiza Dia D de vacinação e imuniza centenas de pessoas contra gripe e Covid

Carreata pela conscientização do autismo mobiliza famílias e apoiadores em Suzano
Cidades

Carreata pela conscientização do autismo mobiliza famílias e apoiadores em Suzano

Adolescente com autismo transforma desenhos em forma de expressão e sonha ser cartunista
Cidades

Adolescente com autismo transforma desenhos em forma de expressão e sonha ser cartunista

GGPAT realiza evento voltado a Recursos Humanos em Mogi
Cidades

GGPAT realiza evento voltado a Recursos Humanos em Mogi

Guarda Mirim de Suzano abre inscrições para Formação Básica 2027
Cidades

Guarda Mirim de Suzano abre inscrições para Formação Básica 2027

Festival do Yakisoba reúne 4 mil visitantes no Bunkyo Suzano
Cidades

Festival do Yakisoba reúne 4 mil visitantes no Bunkyo Suzano