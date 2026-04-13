Perseguição termina em prisão no estacionamento do shopping de Mogi

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (13), no estacionamento do Mogi Shopping, após fugir da polícia, em Mogi das Cruzes. Segundo informações iniciais, o suspeito teria tentado pular o muro do shopping para escapar dos agentes, após um roubo de caminhão.

As equipes da Guarda Civil Municipal (GCM ) e Polícia Militar seguiram e conseguiram capturar o homem antes que ele deixasse o local. O DS entrou em contato com a Prefeitura de Mogi das Cruzes para saber mais sobre o caso, mas não teve retorno até o momento.

O Mogi Shopping informou, em nota, que a situação não teve qualquer impacto à segurança e ao bem-estar de clientes, lojistas e colaboradores. "A situação foi prontamente controlada pelas autoridades policiais na área externa do empreendimento. O shopping mantém relacionamento permanente com as forças de segurança e colabora de forma contínua com as autoridades, seguindo em operação normal. Outros detalhes podem ser consultados diretamente com a Guarda Municipal e a Polícia Militar".