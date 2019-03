Personagens femininas serão destaque no Cineteatro no Mês da Mulher

Neste mês, mulheres poderosas e inspiradoras da ficção terão o Cineteatro Wilma Bentivegna como ponto de encontro. Entre os dias 6 e 28 de março, o espaço cultural, localizado no número 70 da rua Paraná, no centro, apresentará o especial “CineMulher”, uma programação de filmes com personagens femininas notáveis, em alusão ao Mês da Mulher.

A maioria dos longas-metragens contará com duas sessões no dia da exibição, às 9h30 e 14h30, e, pela primeira vez, quatro deles serão exibidos no período da noite, às 19 horas. Vale destacar que na terça-feira, dia 5 de março, o Cineteatro suspenderá suas atividades devido ao feriado de Carnaval.

Para começar, na primeira quarta-feira do mês (6), as sessões serão por conta da personagem que é considerada um dos maiores símbolos de empoderamento feminino, a “Mulher-Maravilha”. O filme, produzido pela franquia de super-heróis DC, narra a história da guerreira Diana Prince (Gal Gadot) que, ao sair pela primeira vez da ilha onde é reconhecida como princesa das Amazonas, tem como missão parar a guerra sem precedentes que está se espalhando pelo mundo.

Já no dia 7 (quinta-feira), outra guerreira tomará conta da telona do Cineteatro. Trata-se de Mérida, do filme “Valente”, que é obrigada a seguir os costumes do seu reino e se casar para se tornar rainha, mas está determinada a trilhar o seu próprio caminho.

Na terça-feira, dia 12 de março, o longa-metragem "Tinker Bell: Uma Aventura no Mundo das Fadas" encantará a todos ao narrar à história da fada mais famosa da Disney, a Sininho. Já na semana seguinte (19/03), a animação da vez é “Pé Pequeno”, que apresenta o Abominável Homem das Neves de uma forma que você nunca viu antes.