Perto de se tornar turística, Suzano prova potencial com 15 opções no setor

Suzano iniciou contagem regressiva para ter a aprovação do título de Município de Interesse Turístico (MIT). A cidade provou potencial turístico com uma lista de 15 locais. A votação será no próximo dia 27 na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Nesta terça-feira (19), a Prefeitura informou que a expectativa é positiva, “uma vez que Suzano possui parecer técnico favorável da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e aguarda apenas a aprovação final na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)”.

Estratégico

Segundo a Prefeitura, o título de Município de Interesse Turístico (MIT) é visto como estratégico para ampliar investimentos, valorizar os atrativos locais e consolidar a cidade como destino regional de lazer e cultura.

“O título garantirá a Suzano acesso a recursos estaduais anuais destinados exclusivamente ao turismo. Isso permitirá investimentos em infraestrutura (sinalização, centros de apoio, roteiros turísticos); maior visibilidade e promoção da cidade como destino; geração de emprego e renda com o fortalecimento da economia local; e valorização dos atrativos culturais, naturais e de lazer”, informou.

O valor do repasse, quando se tornar MIT, varia conforme o projeto e o município.

