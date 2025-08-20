Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Aprovação de MIT

Perto de se tornar turística, Suzano prova potencial com 15 opções no setor

Votação será no próximo dia 27 na Assembleia Legislativa de São Paulo. Cidade entrou em contagem regressiva

20 agosto 2025 - 05h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Perto de se tornar turística, Suzano prova potencial com 15 opções no setorPerto de se tornar turística, Suzano prova potencial com 15 opções no setor - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

Suzano iniciou contagem regressiva para ter a aprovação do título de Município de Interesse Turístico (MIT). A cidade provou potencial turístico com uma lista de 15 locais. A votação será no próximo dia 27 na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Nesta terça-feira (19), a Prefeitura informou que a expectativa é positiva, “uma vez que Suzano possui parecer técnico favorável da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e aguarda apenas a aprovação final na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)”. 

Estratégico

Segundo a Prefeitura, o título de Município de Interesse Turístico (MIT) é visto como estratégico para ampliar investimentos, valorizar os atrativos locais e consolidar a cidade como destino regional de lazer e cultura.

“O título garantirá a Suzano acesso a recursos estaduais anuais destinados exclusivamente ao turismo. Isso permitirá investimentos em infraestrutura (sinalização, centros de apoio, roteiros turísticos); maior visibilidade e promoção da cidade como destino; geração de emprego e renda com o fortalecimento da economia local; e valorização dos atrativos culturais, naturais e de lazer”, informou.

O valor do repasse, quando se tornar MIT, varia conforme o projeto e o município.
 

