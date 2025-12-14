Pesquisa sobre transporte em Suzano é prorrogada até fevereiro de 2026

A Prefeitura de Suzano prorrogou o prazo da prévia da avaliação do transporte público municipal, que antes estava prevista para agosto, até fevereiro de 2026, devido à ampliação das etapas necessárias. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a pesquisa começou em maio e inclui questionários e observações em campo, levantando dados sobre o perfil dos passageiros e suas experiências durante as viagens.

Com expectativa atual de divulgar uma prévia em janeiro, a avaliação está sendo realizada tanto nos pontos de parada quanto dentro dos veículos, abrangendo diferentes linhas e regiões da cidade. As informações coletadas devem subsidiar a elaboração de um diagnóstico detalhado do sistema de transporte coletivo, permitindo identificar gargalos no trânsito e desenvolver propostas de melhoria no atendimento aos usuários.

Após a análise dos dados, será possível aplicar mudanças no sistema de transporte municipal. O estudo pode apontar a criação de novas linhas e ajustes de itinerários, a necessidade de investimentos em infraestrutura e até a simulação de cenários futuros para organizar o transporte e a mobilidade em Suzano.

Além de avaliar a qualidade do serviço prestado atualmente, a pesquisa também identifica a origem e destino dos passageiros, registrando o número de embarques e desembarques nos veículos.