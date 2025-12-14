Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 14 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Pesquisa sobre transporte em Suzano é prorrogada até fevereiro de 2026

Estudo pode indicar criação de novas linhas, ajustes de itinerários e necessidade de investimentos em infraestrutura

14 dezembro 2025 - 19h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Pesquisa foi prorrogada até o ano que vemPesquisa foi prorrogada até o ano que vem - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A Prefeitura de Suzano prorrogou o prazo da prévia da avaliação do transporte público municipal, que antes estava prevista para agosto, até fevereiro de 2026, devido à ampliação das etapas necessárias. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a pesquisa começou em maio e inclui questionários e observações em campo, levantando dados sobre o perfil dos passageiros e suas experiências durante as viagens.

Com expectativa atual de divulgar uma prévia em janeiro, a avaliação está sendo realizada tanto nos pontos de parada quanto dentro dos veículos, abrangendo diferentes linhas e regiões da cidade. As informações coletadas devem subsidiar a elaboração de um diagnóstico detalhado do sistema de transporte coletivo, permitindo identificar gargalos no trânsito e desenvolver propostas de melhoria no atendimento aos usuários.

Após a análise dos dados, será possível aplicar mudanças no sistema de transporte municipal. O estudo pode apontar a criação de novas linhas e ajustes de itinerários, a necessidade de investimentos em infraestrutura e até a simulação de cenários futuros para organizar o transporte e a mobilidade em Suzano.

Além de avaliar a qualidade do serviço prestado atualmente, a pesquisa também identifica a origem e destino dos passageiros, registrando o número de embarques e desembarques nos veículos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Revitalização da UBS Casa Branca e do Laboratório completa dois anos
Cidades

Revitalização da UBS Casa Branca e do Laboratório completa dois anos

Especialista orienta como reduzir riscos de roubos, furtos e acidente
Cidades

Especialista orienta como reduzir riscos de roubos, furtos e acidente

Preço médio da cesta básica pequena se mantém em R$ 87
Cidades

Preço médio da cesta básica pequena se mantém em R$ 87

Projeto de apoio a estudantes com deficiência deve beneficiar cerca de 1,6 mil alunos
Cidades

Projeto de apoio a estudantes com deficiência deve beneficiar cerca de 1,6 mil alunos

Bibliotecas municipais oferecem 34,5 mil exemplares e acervo em braile
Cidades

Bibliotecas municipais oferecem 34,5 mil exemplares e acervo em braile

Alto Tietê reforça ações para enfrentar período de chuvas e enchentes
Cidades

Alto Tietê reforça ações para enfrentar período de chuvas e enchentes