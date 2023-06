Petistas lançam manifesto de apoio a Alessandra Félix como pré-candidata a prefeitura de Suzano

Um grupo de dirigentes e militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) de Suzano lançou nesta segunda-feira (19) um manifesto de apoio à advogada e militante dos direitos humanos Alessandra Félix como pré-candidata à prefeitura da cidade nas eleições de 2024. O manifesto defende que ela tem as qualidades e a experiência necessárias para reconstruir o município em sintonia com o governo do presidente Lula.

O manifesto lembra que o PT já governou Suzano entre 2005 e 2012 e mostrou que é possível um governo para a maioria do povo. “Temos que resgatar a esperança das e dos suzanenses e colocar Suzano em sintonia com a reconstrução que o presidente Lula está promovendo no governo federal”, diz o documento.

Alessandra Félix é apresentada como uma candidata com coragem, força e que renova o horizonte local. Ela é advogada, especialista em gestão estratégica em políticas públicas e militante dos direitos humanos, da luta contra o machismo e da luta contra o racismo. Com longa trajetória no partido, militante desde 1999 e filiada desde 2003, já foi dirigente partidária em vários momentos. Como militante de vários movimentos na cidade, participou de diversos conselhos municipais. Moradora de Suzano desde a infância, mulher, mãe e lutadora, reside no bairro Miguel Badra Baixo. Ajudou na construção dos governos do PT em Suzano e, atualmente, é assessora parlamentar do deputado federal Vicentinho. Já foi assessora parlamentar no Alto Tietê e chefe de gabinete de vereador em Guarulhos. Trouxe emendas parlamentares para ajudar o município e também foi candidata a vereadora em 2008 em Suzano.

O manifesto propõe que a pré-candidatura de Alessandra Félix seja apresentada ao conjunto partidário, com a ideia de unificar, fortalecer e dar visibilidade ao PT, enriquecer a federação (PCdoB e PV) que estão inseridos e abrir o diálogo com os outros partidos da esquerda e democráticos que apoiaram o presidente Lula no ano passado.