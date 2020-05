Pioneira monta pedestais com dispenser de álcool em gel

O Grupo Pioneira, que atua na preservação e limpeza em Suzano, montou uma série de pedestais com dispenser de álcool em gel, para evitar que as pessoas transmitam o novo coronavírus (Covid-19) pela embalagem do produto.

O equipamento é acionado com os pés. O usuário pressiona um botão que fica na parte inferior do pedestal, liberando o líquido na parte superior. O álcool em gel é um dos elementos recomendados pelas autoridades de Saúde no combate ao novo vírus.

Desta forma, se uma pessoa estiver infectada com o coronavírus, ela não terá contato direto com o equipamento, impedindo que alguém contraia o Covid-19.

Normalmente, o álcool em gel é vendido em frascos. O líquido pode ser acessado apertando um botão ou segurando a embalagem. Nos dois casos, a ação mais comum exige o uso das mãos, que podem servir de “ponte” para o vírus.

Régis Siqueira, diretor do Grupo Pioneira, diz que a ideia foi da equipe de engenharia da empresa. Os pedestais foram construídos na semana passada e já estão gerando frutos: eles foram instalados em farmácias e algumas empresas estão encomendando.

“É um sistema onde você pisa e o álcool sai em cima. É simples, mas bastante útil. Já estamos vendendo e tem muita gente comprando. Um lote enviado para São Paulo para uma empresa de São Paulo e outros 50 podem ir depois”, conta o diretor.

O pedestal pode comportar até um litro de álcool em gel, podendo ser regulado para menos disso. O equipamento custa R$ 270.