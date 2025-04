Pioneirismo marca palestra sobre Lei de Liberdade Religiosa na OAB Suzano

Na noite da última quinta-feira (03/04), a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoveu uma palestra sobre a Lei Estadual de Liberdade Religiosa (Lei 17.346/2021) em sua sede, tema pioneiro que contou, inclusive, com a presença da advogada responsável pela propositura, Damaris Moura.

A ação encabeçada pela Comissão de Liberdade Religiosa contou com a integração do presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui; da vice-presidente Edjane Maria da Silva Sutero; do secretário-geral Cristian Sivera; da secretária-adjunta Antônia Prado Gasparotti; da tesoureira Gabriella Gimenez e da presidente do grupo temático organizador, Geane Ribeiro Calamari, além do secretário municipal de Governo, Alex Santos. O evento teve patrocínio das empresas Escobar Odontologia e Ana's Cosméticos e Perfumes.

Com a participação de aproximadamente 70 pessoas entre advogados e líderes religiosos do município, o evento inédito trouxe importantes debates acerca da atuação da advocacia no contexto da defesa dos direitos religiosos e do combate à intolerância, pautas que vêm ganhando cada vez mais espaço na sociedade.

Segundo Geane, trazer uma figura como Damaris, ampla conhecedora do Direito e do trabalho acerca de políticas públicas, garantiu uma verdadeira aula acerca do trabalho de promoção da liberdade religiosa. "Além de deputada estadual licenciada, subprefeita em São Miguel Paulista e pós-graduada na Universidade de Coimbra, a Dra. Damaris é dona de uma expertise única que, por meio de muito trabalho, pudemos trazer para a OAB nesta noite", destacou.

Por sua vez, Ciconi também agradeceu Damaris, ressaltando ainda que o papel social da OAB torna a realização de palestras e ações de conscientização como esta é mais uma prova do trabalho da Ordem em prol do desenvolvimento da classe. "Para além do crescimento profissional dos advogados e advogadas, buscamos também desenvolver a cultura de paz dentro e fora da subseção, algo possível graças a muito empenho e dedicação. Agradeço e parabenizo a Dra. Geane e sua equipe por trazerem esta palestra de natureza pioneira e ressalto nosso compromisso com a sociedade", finalizou o presidente.