Pirâmide do Sesc começa a receber pinturas do Arte Pública

Produzidas pelos artistas urbanos suzanenses Niko Takaki e Ítalo Raphael e executadas com auxílio de Caio Yamazaki e Neli Souza, as artes propostas para decorar as faces de sete metros de largura por 17 metros de altura do antigo reservatório de água do bairro do Sesc trazem a temática da prática desportiva, do contato com a natureza e a vivência do lazer, incorporando a linguagem do graffiti com personagens que são marcas conhecidas dos autores.

Os produtores das obras são artistas plásticos e arte-educadores, tendo sido convidados para o projeto por sua expertise em trabalhos de grande escala. Identificado com a cultura local, Takaki participa de coletivos que mobilizam atividades diversas do meio artístico e da cultura street na região norte do município, como as práticas do skate e do graffiti.

De acordo com a coordenadora de Artes Plásticas da Secretaria de Cultura, Aline Baliberdin, uma das principais vertentes do trabalho está na originalidade. O prefeito em exercício e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, destacou a importância que o local terá para a cidade. “As novas instalações serão uma grande referência em Suzano, em especial com as opções de lazer e entretenimento que poderão ser oferecidas”, destacou.

A pirâmide do Parque Mirante do Sesc, localizada às margens da avenida Katsutoshi Naito, está recebendo grandes ilustrações em suas faces laterais por meio do projeto “Arte Pública”, da Secretaria de Cultura de Suzano. Incluídos como parte do processo de revitalização do local, os trabalhos tiveram início neste mês e o término das pinturas está previsto para a primeira semana de julho.