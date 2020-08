Pista afunda e se transforma em cratera após ruptura no subsolo na Vila Urupês

Uma cratera foi escavada no cruzamento da Avenida Taiaçupeba com a Rua dos Maçons, região da Vila Urupês, em Suzano. O buraco atrapalha a vida de quem precisa passar pelo local. Segundo a Prefeitura de Suzano, uma caixa de drenagem desmoronou embaixo do asfalto e houve um afundamento da pista. A rede passa a cerca de sete metros de profundidade.

Em nota, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos da cidade informou que está em fase de contratação de uma empresa para consertar o local, dada a complexidade do serviço. Além da profundidade elevada, o problema ocorre próximo a um duto de gás. Segundo a pasta, o conserto deve começar “nos próximos dias”.

Enquanto isso não acontece, o trecho segue praticamente intransitável. Motos e até carros passam pela calçada para desviar do buraco, colocando em risco a vida dos pedestres que circulam pelo cruzamento. Relatos de moradores dão conta de que a cratera foi escavada há cerca de duas semanas.

“Esse buraco atrapalha muito a minha vida, porque tenho que dar a volta (quase um quilômetro até o outro lado). Isso sem contar o risco de acidentes. Simplesmente fazem o buraco e não dão nenhuma resposta”, reclama o ajudante Francisco da Silva, 48.

Sinalização

Houve dificuldades para identificar de quem era a responsabilidade pelo buraco, já que não há identificação no local. Antes de a Prefeitura confirmar o problema, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou ao DS que não tinha responsabilidade sobre a obra.

A reportagem esteve no local na manhã de ontem e notou que não havia qualquer placa de sinalização indicando opções alternativas para quem vem da Rua dos Maçons. Inclusive, a Prefeitura informou que também vai reforçar a sinalização de segurança no trecho.

O perigo de acidentes aumenta ainda mais pela falta de proteção. Pedras e algumas faixas tentam impedir, em vão, o acesso de pessoas. As bordas da cratera estão desmanchando, e há risco iminente de algum pedestre ser “engolido” pelo buraco, caso se aproxime demais.

O autônomo Obed José Fernandes, 63, destacou a irresponsabilidade de motoqueiros e motoristas que passam pela calçada. “Depois que mexeram aqui, os carros começaram a passar pela calçada. Colocaram pedras para tentar impedir. É um perigo”, disse.

“Esse buraco já está me enchendo o saco. Eu estava na calçada e quase fui atropelado. Faz duas semanas e ninguém arruma nada. Ontem, passou uma picape por cima da calçada”, reclama o ajudante Sergio da Silva Felix, 48.