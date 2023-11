Pista do Suzano Skate Park passa por revitalização e ganha nova pintura

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos entregou nesta sexta-feira (17/11) a revitalização do Suzano Skate Park, localizado no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). Em parceria com a Associação Suzanense de Skate, a pasta realizou algumas intervenções que visam dar mais segurança aos skatistas que utilizam diariamente o local.

As intervenções foram realizadas em algumas aberturas e pequenos desgastes que se formaram na pista e poderiam provocar acidentes com os esportistas. Após corrigirem o local, as equipes da pasta aplicaram uma seladora na pista para garantir a fixação do material, uma vez que a prática da modalidade termina por desgastar a estrutura. Na última quinta-feira (16/11), a pasta realizou a fase final da aplicação de um fundo cinza solicitado pelos praticantes do esporte. A ideia dos frequentadores é realizar artes e pinturas que se identifiquem com os atletas.

O Suzano Skate Park foi inaugurado em dezembro de 2018 e reúne skatistas de todo o Alto Tietê. Considerada uma das maiores da América Latina, a pista é de alto padrão, com 2,6 mil metros quadrados de área construída, e conta com mais de 20 obstáculos verticais e horizontais, bem como uma área conhecida como “bowl”. O novo espaço está de acordo com os padrões usados em torneios realizados em todo o mundo e é apto a sediar competições estaduais e nacionais.