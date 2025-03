Pix por Aproximação 'transformará comércio' e recebe apoio de sindicato

Disponível desde 28/02, o Pix por Aproximação é uma tecnologia que promete trazer eficácia e segurança para os comércios. O Sindicato do Comércio de Suzano apoia a modernização e incentiva os lojistas a adotarem tecnologias como essa para fortalecer o comércio local.

De acordo com o presidente do Sincomércio, Valterli Martinez, a divulgação da nova modalidade do Pix começou a ser feita nesta quarta-feira (5) para as lojas do Alto Tietê. A partir do Sincomércio, uma lista com vantagens e instruções foi passada para os empresários. Os pontos positivos alegam que a ferramenta garantirá mais segurança, uma vez que evita fraudes e erros na digitação, mais agilidade e menos custo, já que a maioria das maquininhas possuem taxas.

A implementação dessa funcionalidade é um tanto flexível. Primeiramente, é necessário verificar se a Near Field Communication (NFC) está compatível com a maquininha do estabelecimento, pois ela é a tecnologia responsável pelas transações. Caso não esteja, pode-se atualizar o sistema de pagamentos. Outra alternativa é utilizar aplicativos que permitem receber Pix por Aproximação sem a necessidade da maquininha.

Para Valterli, evoluir não é uma opção e sim uma necessidade. "O varejo precisa evoluir constantemente para garantir mais segurança e eficiência nas vendas. O Pix por Aproximação é uma solução inovadora que reduz riscos de fraudes”, disse.