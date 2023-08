Pix se consolida e dinheiro 'some' do comércio de Suzano

As cédulas de dinheiro estão sumindo do comércio de Suzano e região, de acordo com levantamento do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio).

Segundo o presidente Valterli Martinez, os métodos de pagamento mais utilizados, atualmente, são os cartões de débito e crédito e o Pix.

“Hoje, com a tecnologia, o dinheiro é cada vez mais escasso. Os cartões e o Pix são muito mais utilizados”.

Martinez afirma, ainda, que esses métodos de pagamento são “mais seguros” aos comerciantes.

“É mais seguro porque estamos vivendo uma falta de segurança muito grande para transportar o dinheiro. O custo para o comerciante é maior do que o custo no pagamento por Pix e cartão. Pelo cartão, tem o custo administrativo, mas a segurança do recebimento é maior. Em relação ao Pix, que ainda não é taxado, é o meio de pagamento mais seguro”, explica.

Além disso, a falta de cédulas evita que ladrões tentem atacar as lojas.

“Se o bandido tem a intenção de roubo e sabe que a loja não tem dinheiro em espécie, ele não vai tentar qualquer ação. Por isso traz uma segurança maior, não pela falta de segurança causada por polícia, mas é uma segurança maior para uma loja que não tem muito dinheiro em caixa. Não atrai os bandidos”, continua Martinez.

Na visão de Valterli, caso o Pix não seja taxado, esse será o melhor método de pagamento existente. “Vai ser a melhor forma de pagamento, porque você consegue comprovar, você verifica se o dinheiro está na conta, além de ser muito rápido e sem custos. Já o cartão de crédito e débito tem um custo para o comerciante. O Pix é muito mais atraente para o comerciante”, finaliza o presidente.

O DS esteve em lojas de Suzano e constatou que o Pix é o mais utilizado para pagamentos nas lojas da cidade.