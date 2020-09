PL de Suzano oficializa candidatura de Rodrigo Ashiuchi à reeleição

O PL de Suzano anunciou em convenção virtual realizada neste sábado (12 de setembro) Rodrigo Ashiuchi para reeleição como prefeito da cidade. O grupo suprapartidário "Suzano não pode parar" é composto por 7 agremiações (PL, PDT, PRB, PTB, PSC, PSB e Podemos) e terá como candidato a vice Walmir Pinto.

O evento aconteceu no Salão Social da Associação Cultural Suzanense - Bunkyo. Teve a participação de autoridades de peso da região e contou com a oficialização da candidatura dos cerca de 210 pré-candidatos que vão concorrer às cadeiras na Câmara Municipal. Inclusive, será com essa composição que Rodrigo Ashiuchi e Walmir Pinto vão buscar dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos na cidade.

Em seguida, foi iniciada a reunião suprapartidária virtual, com a apresentação dos partidos e de seus candidatos. A mesa foi composta pelos deputados estadual André do Prado e federal Marcio Alvino, que, na ocasião, enalteceram o trabalho realizado por Ashiuchi na cidade. “Suzano é a cidade do Alto Tietê que mais se desenvolveu nos últimos anos. Ouso dizer que foi uma das melhores gestões. Mesmo em meio à crise econômica e de saúde que nosso País enfrentou e enfrenta, o prefeito Rodrigo Ashiuchi foi na contramão e fez o município se desenvolver”, destacou André do Prado.

Marcio Alvino fez coro com o colega e reforçou a importância de dar continuidade aos trabalhos. “Em 2017, o prefeito Rodrigo (Ashiuchi) entrou mostrando que a mudança era necessária. E em 3 anos e 9 meses, presenciamos muitas melhorias na cidade, como a entrega da Arena Suzano e da Marginal do Una, por exemplo. Essa mudança fez bem à cidade, às famílias suzanenses, e não se mexe em time que está ganhando”, destacou o parlamentar.

Por meio de um vídeo, Katia Sastre enviou sua mensagem de apoio à reeleição de Ashiuchi. “Sou de Suzano e vi a cidade se desenvolver nos últimos anos. Tenho orgulho de ver que o município tem um prefeito atuante e que a ama. É preciso dar continuidade a tantos avanços”, disse a deputada federal do PL.

Para o pré-candidato a vice-prefeito, a união fez bem para Suzano e o trabalho sério precisa continuar. “Desde 2017, ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi, fizemos muitas ações na cidade, visando mais qualidade de vida às famílias. A cidade voltou a crescer e se desenvolver. Hoje, Suzano está sendo vista de forma diferente, está recebendo mais investimentos e não podemos interrompe esse processo”, argumentou Walmir Pinto.

Ashiuchi apresentou seus principais trabalhos entre 2017 e 2020, além dos projetos para os próximos quatro anos. “Tivemos um novo parque, uma arena, a Marginal do Una, novas escolas e postos de Saúde, o Centro Cultural e de Esportes Unificado (CEU) do Jardim Gardênia e tantas outras obras. Mas quando me perguntam qual o maior legado que deixo nesses 3 anos e 9 meses, digo: o resgate da autoestima e o orgulho de ser suzanense. Nossa cidade ainda está longe de ser perfeita, mas com muita força de vontade, dedicação e empenho, conseguimos transformar Suzano num município melhor, que é reconhecido nacionalmente e que ganhou peso no Estado. Queremos dar continuidade a todo esse trabalho. Suzano não pode parar”, concluiu.

A presidente do PL Suzano, Larissa Ashiuchi, também participou da convenção.