Placas solares de energia serão instaladas em unidades de saúde

A Prefeitura de Suzano celebrou na manhã desta sexta-feira (27/06) uma importante parceria com a EDP para a instalação de sistemas de geração solar de energia em três unidades de saúde da cidade, contemplando a Unidade Básica de Saúde (UBS) Casa Branca, a Clínica da Família e o Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF). A iniciativa faz parte do “Programa de Eficiência Energética da EDP”, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e prevê investimentos de R$ 991 mil no município. A medida vai gerar uma economia de R$ 210 mil por ano aos cofres públicos.

O projeto inclui a instalação de 276 placas fotovoltaicas, com previsão de início das obras em agosto e conclusão em até quatro meses. A estimativa é de que as unidades passem a gerar, juntas, cerca de 241 Megawatt-hora/ano, o equivalente ao consumo médio anual de aproximadamente cem famílias.

A cerimônia de assinatura da parceria foi realizada na Prefeitura de Suzano e contou com a presença do prefeito Pedro Ishi; do diretor da EDP em São Paulo, Marcos Campos; e dos secretários municipais de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e de Saúde, Diego Ferreira.

Marcos Campos destacou a relevância da iniciativa. “Acreditamos que projetos como esse, em Suzano, são fundamentais para promover e incentivar o uso eficiente da energia, e beneficiar diretamente a população, especialmente por serem implantados em espaços públicos essenciais como unidades de saúde. A ação está alinhada ao propósito de impactar positivamente os territórios de nossa atuação", declarou o diretor da EDP em São Paulo.

Para o chefe do Poder Executivo municipal, a ação representa um avanço significativo para o município. “A parceria com a EDP representa um passo importante para Suzano, unindo sustentabilidade e responsabilidade com os recursos públicos.

Instalação das placas

Com a instalação das placas solares, teremos uma economia anual de R$ 210 mil, que poderá ser revertida em mais melhorias para a população. É energia limpa, respeito ao meio ambiente e mais eficiência para nossa cidade”, afirmou Pedro Ishi.

A ação foi contemplada na Chamada Pública de Projetos (CPP 001/2024) da EDP, que ao longo de 2025 investirá cerca de R$ 5,5 milhões em projetos nos municípios de sua área de concessão. A expectativa é alcançar mais de 2,2 mil Megawatt-hora/ano em economia de energia.

Também participaram da reunião o diretor da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, Ary Santos, responsável pelos serviços de iluminação na cidade; Marco Serra, supervisor de obras da AGES, empresa responsável pela assessoria de gestão de energia e sustentabilidade; e demais representantes da EDP, contando com Benedito Roberto Miranda (gestor executivo), Tiago Lafalce (gestor de poder público), Moacyr Ferreira Júnior e Renata Faedda (analistas de poder público).