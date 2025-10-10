Planejamento Urbano destaca entrega de 1,7 mil unidades habitacionais em audiência pública

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação apresentou algumas das principais conquistas da pasta desde 2017 durante audiência pública realizada pela Câmara de Suzano nesta quinta-feira (09/10). Na oportunidade, o titular Elvis Vieira destacou a entrega de 1,7 mil unidades habitacionais e de 726 matrículas, fruto de um trabalho que resultou na regularização fundiária de 2.083 lotes.

A atividade foi conduzida pelo relator da Comissão Permanente de Política Urbana e Meio Ambiente, vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, e também participaram os parlamentares Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; e Leandro Alves de Faria, o Leandrinho. Pela administração municipal, ainda estiveram presentes os diretores da secretaria convidada, Eliene Coelho (Planejamento Territorial), Miguel Reis (Habitação) e Ricardo Hatiw Lú (Planos e Projetos).

Foram compartilhados na ocasião os detalhes da atuação da equipe na cidade, com as informações sobre os bairros, os processos que avançaram no período, as ferramentas que têm colaborado com a gestão municipal e os programas que foram lançados neste ano, assim como alguns dos projetos que estão viabilizando melhorias para a qualidade de vida da população.

No contexto habitacional, houve menção aos empreendimentos que foram finalizados no âmbito do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, como o Residencial Suzano II, no Jardim Europa, que depois de muitos anos de luta, passou a abrigar 600 famílias de baixa renda. O conjunto foi o símbolo de uma batalha travada ao longo da gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi para a realocação de famílias que viviam em áreas de risco para locais seguros.

Ainda na área da Habitação, foi tratado do processo de regularização fundiária (Reurb Social), implementado por meio do programa estadual “Cidade Legal”, que garantiu a legitimação de núcleos urbanos, incluindo 857 lotes e 535 matrículas emitidas na Vila Fátima; 222 lotes e 116 matrículas na Vila Barros; 144 lotes e 75 matrículas emitidas no Jardim Belém; e 18 lotes na Vila Monte Sion.

O mesmo trabalho, viabilizado por organização popular, conforme foi demonstrado, permitiu a regularização de 29 lotes e 29 matrículas emitidas na Vila Sônia Regina; 16 lotes e oito matrículas emitidas na Nova Vila Rica; 99 lotes e 36 legitimados da Estância Americana; nove lotes e oito legitimados na Vila Helena; 158 lotes no Ramal São José; e 531 lotes no Jardim Panorama.

Também foi lembrado pelo secretário que foram contemplados na área de inclusão no programa “Cidade Legal” cerca de 740 lotes no Jardim Gardênia 2; aproximadamente 250 lotes na Vila Rica; 1,5 mil lotes no Miguel Badra - gleba 1; e 150 lotes na Vila do Sapo.

Outros 5.209 lotes estão em processo de regularização fundiária, incluindo 147 lotes no Jardim Graziela; 37 na Chácara Primavera; 40 na estrada Portão Honda; 82 na rua Expedito Duranda Nogueira; 20 na Vila Ipelândia; 180 no Jardim Brasil; 106 no Jardim Dora; 700 no Jardim Gardênia Azul - gleba 1; 100 no Jardim Ikeda; 258 no Itamaracá; 408 no Jardim Lazzareschi; seis no Jardim Miriam; 20 na rua Carim Jorge; 306 na Vila Belém; dez no Jardim São Bernardino; 50 no Jerusalém; 61 na Terra Prometida; 155 na Vila Cunha; cinco no Recreio Sertãozinho; 115 na rua da Esperança; 50 na Vila Ipelândia; seis na Vila Maria de Maggi; e 44 na Vila Suzano.

A busca da melhoria da qualidade de vida da população a partir da atuação da pasta tem sido reforçada, como foi colocado, pela Diretoria de Planejamento Territorial, que apresentou neste ano o programa “Suzano Mais Praças”, que prevê a construção de 32 novas praças e a revitalização de outras 18, assim como o programa “Bairros Mais Completos”, que oficializou 25 unidades de planejamento por meio da lei de abairramento, nº 5.688/2025.

As ações relacionadas ao avanço da cidade sempre tem contado com o suporte da Diretoria de Planos e Projetos, que já desenvolveu, no período, 55 projetos, incluindo trabalhos voltados à 20 praças nos quatro cantos da cidade, e de ampliação de unidades de saúde e de escolas municipais, além da reforma de estruturas administrativas.

O secretário destacou que a pasta tem tido um papel relevante para o desenvolvimento de Suzano nos últimos anos. “Temos atuado em várias frentes para garantir os serviços que a população precisa em todas as localidades do município a partir dos processos que legalizaram áreas que até então não eram regularizadas. Assim, conseguimos levar saúde, educação, pavimentação e áreas de lazer, tornando a cidade mais completa e mais humana”, avaliou Vieira.