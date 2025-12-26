Planejamento Urbano emite 3,4 mil certidões de uso do solo pelo 'GeoSuzano' no ano

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação fechou o balanço de ações realizadas em 2025 registrando a emissão de 3,4 mil certidões de uso do solo por meio da plataforma “GeoSuzano”, que se consolidou como uma referência de trabalho, inclusive para outras cidades.

A atuação da pasta no ano também foi marcada pelo lançamento de programas como o “Suzano Mais Praças” e o “Bairros + Completos” e do projeto que define a nova modelagem de construção para obras públicas, chamada de “Building Information Modelling (BIM). Outros destaques foram o trabalho desenvolvido pela Diretoria de Habitação e o reconhecimento no Prêmio Bicicleta Brasil e na 27ª Premiação dos Instituto dos Arquitetos do Brasil - departamento São Paulo (IABsp).

Todas as conquistas demonstram os avanços que Suzano alcançou em função da aprovação do novo Plano Diretor, ainda em 2017, que abriu caminho para instrumentos legais e a chegada de ferramentas tecnológicas que modernizaram a gestão.

Neste contexto, o “GeoSuzano”, passou a ser um mecanismo que agilizou processos e facilitou o acesso a documentos essenciais para o desenvolvimento da cidade e organização do território. Assim, profissionais da área e a população foram beneficiados com agilidade no acesso às informações relacionadas às atividades (comerciais, residenciais e industriais) que são permitidas em um terreno ou imóvel específico, de acordo com o Plano Diretor e a legislação urbanística do município.

A plataforma garantiu mais de 1,5 mil certidões de viabilidade de desdobro desde 2023. Este documento atesta se a divisão de um determinado lote em duas ou mais partes menores é permitida pela legislação urbanística. Também nesse período, mais de 500 certidões de viabilidade de desmembramento foram emitidas. Esses outros documentos confirmam se um terreno pode ser legalmente dividido em lotes menores, de acordo com as leis de zoneamento e uso do solo.

Programas

A Diretoria de Planejamento Territorial anunciou, em abril deste ano, a intenção de garantir a construção de 32 novas praças na cidade por meio do programa “Suzano Mais Praças”. Com este instrumento, a administração municipal poderá viabilizar intervenções em 50 áreas públicas, contando as novas e outras 18 que seriam revitalizadas a partir dos projetos sustentáveis que estão sendo idealizados. A meta é garantir a construção de ao menos 16 até 2028 e revitalizar outras quatro no mesmo período.

A proposta integrou um dos painéis da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), que ocorreu entre 10 e 21 de novembro, na cidade de Belém, no Estado do Pará. Os detalhes sobre a iniciativa foram discutidos pela Rede de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ReDUS), uma organização da sociedade civil que atua para construir um futuro mais sustentável para as cidades brasileiras.

Nesta oportunidade, ainda foi lançado o programa “Bairros + Completos”, que visa mudar a realidade urbana, ambiental e social da cidade por meio da oficialização de 25 unidades de planejamento, com dois projetos pilotos já definidos para as regiões da Casa Branca e do Boa Vista, que deverão ser executados até o primeiro semestre do ano que vem.

Conforme foi demonstrado, o instrumento dará condições mais favoráveis para que a população possa receber os serviços que são necessários em cada bairro, já que a delimitação correta de cada localidade permitirá que a prefeitura identifique demandas e busque a soluções adequadas em termos de infraestrutura e comércio.

Planos e projetos

A Diretoria de Planos e Projetos lançou em outubro deste ano o projeto que define a nova modelagem de construção para obras públicas que passará a ser referência na gestão municipal, o chamado BIM. Por este mecanismo, os processos licitatórios estabelecem que elas devem estar construídas dentro deste processo e desta metodologia, permitindo ao setor público mais controle, eficiência e transparência nos gastos. A plataforma oferece uma visualização 3D que ajuda a identificar e resolver problemas antes da execução da obra. A compreensão mais clara do projeto em um modelo digital facilita a tomada de decisão ao longo do ciclo da construção.

Com isso, Suzano sai na frente das cidades da região ao já estar se adaptando para utilizar esta tecnologia. Desde o ano passado, a administração municipal está treinando sua equipe e adquirindo os equipamentos que tornarão viáveis a implantação da plataforma, com o software adequado, que também já está disponível para os profissionais.

Habitação

Na Diretoria de Habitação, a pasta ainda beneficiou a população por meio do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, com 280 apartamentos e 260 famílias cadastradas; e no programa estadual “Casa Paulista”, com 123 unidades selecionadas. Neste ano, a prefeitura reforçou o convênio com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), atendendo famílias com renda de um a três salários mínimos com a Carta de Crédito Associativo (CCA). A regularização fundiária também avançou o trabalho desenvolvido na Vila Helena.

Plano Cicloviário

O Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa de Suzano ficou em 2º lugar em uma das categorias do “Prêmio Bicicleta Brasil” por valorizar e estimular as boas práticas de incentivo ao uso da bicicleta.

O prêmio tem como objetivo certificar, por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, as iniciativas de destaque em diferentes modalidades, inspiradas nas diretrizes do Selo Bicicleta Brasil, para quatro grupos de proponentes: organização da sociedade civil, poder público, setor privado e instituições de ensino.

A Prefeitura de Suzano concorreu na categoria “Planejamento do Poder Público”, alcançando a nota 8,96, muito em função da avaliação de 100% nos quesitos “abordagem sistêmica” e “planejamento” e “impacto estrutural”; e também por conta de uma avaliação superior a 90% nos quesitos “fomento à cultura da bicicleta”, “sustentabilidade”, “saúde e qualidade de vida” e “integração modal”.

Prêmio IABsp

Suzano foi destaque na 27ª Premiação dos Instituto dos Arquitetos do Brasil - departamento São Paulo (IABsp), ocorrida neste mês de dezembro, por ter vencido a categoria “Planejamento Territorial e Gestão Urbana”, do Eixo III, que tratava de “Urbanismo, Arquitetura da Paisagem, Planejamento e Cidade”. O município foi reconhecido pelo seu projeto “Sistema de Planejamento Territorial de Suzano: dados para resiliência urbana e ambiental”.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, destacou que a pasta tem tido um papel relevante para o desenvolvimento de Suzano. “Temos atuado em várias frentes para garantir os serviços que a população precisa em todas as localidades do município a partir dos instrumentos necessários para organização do território e proporcionando ações voltadas à qualificação da vivência urbana. Assim, conseguimos levar saúde, educação, pavimentação e áreas de lazer, tornando a cidade mais completa e mais humana”, avaliou.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, ressaltou o significado dos avanços no setor. “Temos que comemorar as iniciativas que garantiram a definição das unidades de planejamento e a construção de praças, tornando a cidade mais agradável para os munícipes. Precisamos celebrar os avanços no planejamento urbano, que vem promovendo mais qualidade de vida para a população. As ferramentas têm beneficiado moradores de todas as localidades e agilizado serviços para todos. Não à toa estamos sendo reconhecidos pelo nosso trabalho”, destacou o chefe do Executivo.