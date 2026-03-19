Planejamento Urbano promove oficinas para ouvir população sobre melhorias nos bairros

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação iniciou nesta semana uma nova etapa do programa “Bairros + Completos”, que prevê um conjunto de encontros com a população para ouvir demandas de crianças e seus cuidadores, além de mulheres e idosos. Entre quarta e sexta-feira (18 e 20/03), o titular da pasta, Elvis Vieira, e os diretores Eliene Coelho e Ricardo Hatiw Lu, estão dialogando com moradores das regiões do Casa Branca e do Boa Vista.

A proposta do trabalho, que tem sido desenvolvido por meio de oficinas nos equipamentos culturais e também chegarão aos centros de convivência e ao Centro Dia do Idoso, é entender as dificuldades nos caminhos cotidianos e a importância dos espaços de encontro nos bairros da cidade. Outras secretarias municipais também participarão deste processo, incluindo as pastas da Cultura, da Assistência e Desenvolvimento Social, da Educação e da Saúde.

Para interagir com os participantes, a equipe da administração municipal tem proporcionado uma dinâmica em que busca aproveitar os conteúdos das aulas de desenho, teatro e ritmo do Programa de Formação Artística (Profart) para apresentar os bairros de Suzano, com mapas e fotografias dos lugares.

Esta fase já estava prevista no cronograma de atividades do programa, que foi lançado em 28 de abril do ano passado com a perspectiva de mudar a realidade urbana, ambiental e social do município. Neste contexto, já se previa a oferta deste espaço de escuta e engajamento junto à população, de forma a contribuir na construção coletiva do plano para desenvolvimento dos bairros.

Conforme foi demonstrado na ocasião, o instrumento dará condições mais favoráveis para que a população possa receber os serviços que são necessários em cada bairro, já que a delimitação correta de cada localidade permitirá que a prefeitura identifique demandas e busque soluções adequadas em termos de infraestrutura e comércio.

Além do Casa Branca e do Boa Vista, que foram escolhidos como projeto-piloto, o trabalho também contemplará as seguintes unidades de planejamento: Cidade Miguel Badra, Recreio Sertãozinho, Itapeti, Sesc, Jardim Revista, Meu Sossego, Tietê, Parque Maria Helena, Vila Theodoro, Jardim Natal, Jardim Monte Cristo, Centro, Vila Amorim, Jardim Colorado, Areião, Jardim das Flores, Jardim Sol Nascente, Guaió, Raffo, Vila Ipelândia, Palmeiras e Quinta Divisão.

O secretário Elvis Vieira destacou que as ações integram um trabalho voltado à melhoria da qualidade de vida dos moradores. “Nosso plano de bairros está começando com as regiões do Boa Vista e Casa Branca para termos um parâmetro de como poderemos atuar nas demais localidades do município. As reuniões com os moradores são fundamentais para sabermos quais são as principais demandas e quais as prioridades a serem consideradas na evolução do programa”, ressaltou o titular da pasta do Planejamento Urbano e Habitação.