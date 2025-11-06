Planejamento Urbano recebe comitiva de Bertioga para compartilhar avanços da gestão

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano recebeu nesta quarta-feira (05/11) uma comitiva da Prefeitura de Bertioga para compartilhar os avanços que têm sido proporcionados pela gestão municipal desde 2017. Durante o encontro, realizado no Centro, foram destacados os instrumentos que têm proporcionado mais agilidade na prestação de serviços para a população.

A equipe de Suzano presente no encontro foi composta pelo titular da secretaria, Elvis Vieira, pela diretora de Planejamento Territorial, Eliene Coelho, e pelo diretor de Planos e Projetos, Ricardo Hatiw Lu. Já a representação de Bertioga foi formada pelo secretário de Planejamento Urbano, Tarcisio Pereira Lima, pelo seu chefe de Gabinete, Leonardo Pacheco, e pelos analistas de projeto, Leandro Alves, Geovanna Ramos, Jean Sugiyama, Aline Brás e Júlio Rios.

Durante a reunião, os gestores locais demonstraram o histórico de conquistas que permitiram a oferta de ferramentas on-line, criadas para facilitar a retirada de documentos exigidos para as intervenções nas áreas urbanas e rurais da cidade.

Foi demonstrado que o status atual de trabalho se deve à Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo (Luops) - lei complementar municipal 340 de dezembro de 2019. O instrumento abriu caminho para a execução de novas atividades no âmbito do Plano Diretor, que vem norteando as ações há mais de oito anos.

Uma das conquistas viabilizadas pela revisão da legislação foi o sistema Acto, uma plataforma on-line destinada à aprovação de projetos, solicitação e acompanhamento de processos e emissão de documentos relacionados ao planejamento urbano e à habitação. Com essa tecnologia, cidadãos, engenheiros e arquitetos passaram realizar diversas solicitações pela internet, como a análise do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e diretrizes para loteamentos e certidões, reduzindo a necessidade de atendimentos presenciais.

Outro avanço proporcionado pela atualização dos mecanismos legais relacionados ao Planejamento Urbano foi a plataforma “GeoSuzano”, um sistema inovador que transformou a gestão de dados urbanos da prefeitura ao garantir o mapeamento de toda a cidade e mais agilidade na emissão de documentos relacionados ao território. Este instrumento não só facilitou o trabalho interno das secretarias como também impactou positivamente a população e os empreendedores locais.

Isso porque, a partir da emissão automática de certidões, a ferramenta reduziu significativamente o tempo de espera para processos administrativos, contribuindo para a celeridade na abertura de empresas e no andamento de projetos imobiliários.

Elvis Vieira pontuou que Suzano está se tornando um “case” de sucesso com todas as ações que têm sido desenvolvidas. “Os serviços proporcionados na cidade, por meio das parcerias e da tecnologia que foi implementada, estão facilitando a vida das pessoas, das empresas e dos demais órgãos públicos que precisam dos dados do município. Nos últimos meses, já conversamos sobre estes avanços com equipes de Caxias do Sul (RS), de Santo André e de Paulínia, assim como nos eventos do Crea-SP”, frisou o titular do Planejamento Urbano.