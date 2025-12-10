Plano Cicloviário de Suzano é o 2º mais bem avaliado em ranking do governo federal

O Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa de Suzano, que foi lançado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, ficou em 2º lugar em uma das categorias do “Prêmio Bicicleta Brasil”, uma iniciativa do governo federal voltada ao reconhecimento, valorização e estímulo de boas práticas que incentivem o uso da bicicleta no território nacional, visando a melhoria das condições de mobilidade nas cidades.

O prêmio tem como objetivo certificar, por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, as iniciativas de destaque em diferentes modalidades, inspiradas nas diretrizes do Selo Bicicleta Brasil, para quatro grupos de proponentes: organização da sociedade civil, Poder Público, setor privado e instituições de ensino.

Com a divulgação do ranking, em 14 de novembro, ficou definido que Suzano está entre as 72 cidades do País contempladas com o “Selo Bicicleta Brasil”, dentre as mais de 500 propostas recebidas. O mesmo demonstra que o município tem uma cultura favorável aos deslocamentos cicloviários, e trabalha para redução dos índices de emissão de poluentes, resultando na melhoria da qualidade de vida da população.

A Prefeitura de Suzano concorreu na categoria “Planejamento do Poder Público”, alcançando uma nota de 8,96, muito em função da avaliação de 100% nos quesitos “abordagem sistêmica”; “planejamento” e “impacto estrutural”; e também por conta de uma avaliação superior a 90% nos quesitos “fomento à cultura da bicicleta”; “sustentabilidade”; “saúde e qualidade de vida”; e “integração modal”.

O projeto local, desenvolvido em parceria com a empresa TC Urbes Mobilidade e Projetos Urbanos, prevê as condições necessárias para que cada vez mais moradores utilizem a bicicleta como meio de transporte não só como lazer, mas também para se locomover ao trabalho. Para isso, o plano estabelece metas de adesão progressiva da população a esse modal.

A ideia é garantir, em menos de cinco anos, que 5% das viagens internas no município sejam feitas pela rede cicloviária, e, em um espaço de até dez anos, promover o deslocamento de 10% da população por bicicleta, a partir da oferta de uma malha viária de até 150 quilômetros.

Além de conectar as duas regiões com o centro, está prevista a ligação desse modal com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), por meio da Linha 11-Coral. A partir deste ponto, um dos deslocamentos possíveis, utilizando a bicicleta, é a interligação com a Rota Caminho do Sal, entre Santo André, Mogi das Cruzes e Ribeirão Pires, permitindo o acesso à rodovia Caminho do Mar (SP-148) e à estrada Mogi das Cruzes, que possibilita passagem por área de montanha e vista para o mar. O projeto ainda sugere uma parceria com Poá, para garantir a construção de um novo caminho cicloviário que possa encurtar a trajetória para os usuários de bicicleta que vivem nesta parte do município.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, falou da importância de desenvolver mais possibilidades de mobilidade ativa e planejar a cidade para o futuro. “O Plano Cicloviário é uma consequência do Plano Diretor, de 2017, e do Plano de Mobilidade Urbana, de 2019. Chegou o momento de avançar sobre esse tema para que possamos pensar os próximos dez, 20 e 30 anos. Queremos construir uma cidade mais humana e vamos trabalhar todas as etapas necessárias para promover a transformação do município sob esse aspecto”, avaliou Vieira.

Por sua vez, o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, ressaltou que inserir esse modal na rotina da cidade atende uma demanda diretamente ligada ao trânsito de Suzano. “A ampliação das vias destinadas às bicicletas responde diretamente ao crescimento da circulação viária. Iniciamos esse processo e continuaremos avançando com novas conexões por meio da implantação do Plano Cicloviário, que foi merecidamente reconhecido. Toda essa expansão será feita com total atenção à segurança dos ciclistas, assim como já ocorre nos trechos atualmente em funcionamento”.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que a expansão da malha cicloviária garantirá benefícios aos moradores. “É um projeto que facilita o deslocamento de casa para o trabalho, e proporciona mais momentos de lazer, colocando nossa cidade no caminho do desenvolvimento. Além disso, ainda criamos novas rotas turísticas em nosso município, permitindo que visitantes de outras cidades possam conhecer melhor as belezas de Suzano. O ‘Prêmio Bicicleta Brasil’ reconheceu as virtudes dessa proposta e colocou nosso trabalho entre os melhores do Brasil”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.